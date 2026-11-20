La lluvia torrencial que cayó en la noche del jueves en Las Vegas impidió que pueda desarrollarse la FP1 en la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto apenas ha sumado tiempo en pista. De hecho, el pilarense apenas hizo una vuelta de reconocimiento en la primera sesión, mientras que para la FP2 el equipo prefirió esperar a que mejorasen las condiciones de pista antes de enviar a sus pilotos a pista.

{{{htmlAmp}}}

Tal es así que el piloto argentino corrió menos de media hora en la segunda tanda y, aunque quedó posicionado en el noveno lugar, lo cierto es que la información recolectada podría resultar inservible si mejora el clima. De ahí que Colapinto haya relacionado la acción lo sucedido hasta ahora en el Gran Premio de Las Vegas con el formato sprint, en los que solamente se tiene a disposición una sola sesión de prácticas libres.

Si bien no habrá sprint este fin de semana ni por lo que resta del año, lo cierto es que el pilarense apenas tendrá una sesión en condiciones normales en la noche del viernes, apenas unas horas antes de la clasificación. “Mañana será casi como un fin de semana sprint, así que veremos”, lanzó Franco en declaraciones rescatadas por Motorsport al término de la jornada en el Circuito callejero de Las Vegas.

Aunque algunos equipos giraron más que Alpine en la FP2, el argentino considera que todas las escuderías se limitaron en mayor o menor medida para evitar incidentes en pista ante el gran caudal de agua. “Creo que todos estábamos limitando las vueltas, por supuesto. No había mucho que aprender hoy, así que simplemente intentamos comprobar que el auto funcionara bien y completar las vueltas que pudiéramos”, agregó.

Por último, Colapinto advirtió que será clave tener una buena FP3 antes de la clasificación, en la que el foco será mantenerse lo más adelante posible con el A526 para tener mayores posibilidades de volver a la zona de puntos. “Después, centrarnos en mañana, cuando estará algo más seco, así que veremos cómo está”, cerró el piloto de Alpine.

Colapinto suma 27 puntos en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil