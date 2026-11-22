Tras haber quedado décimo en la clasificación del sábado, Franco Colapinto finalmente largó del noveno cajón este domingo en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 debido a la sanción de Oscar Piastri. A eso se suma que Liam Lawson no pudo iniciar la carrera debido a falla de último minuto en el Racing Bulls, de manera que el pilarense tuvo una posición gratuita para avanzar cuando se largó la carrera.

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Una vez más, el piloto argentino mostró una buena largada al avanzar hasta la sexta posición, aunque comenzó a perder terreno rápidamente con el avance de sus rivales. Después de ser superado por su compañero de equipo, Colapinto se encontró con el W17 de Kimi Antonelli, con la dupla de Ferrari y con Piastri, todos con coches superiores al A526, que terminó cayendo hasta el undécimo lugar.

A pesar de eso, el ritmo lento impuesto por Max Verstappen en la punta le jugó a favor al pilarense, que no le perdió pisada a los McLaren, a tal punto de que incluso llegó a rebasarlos en ocasiones. El Safety Car producido por el abandono de Sergio Pérez tras su choque con Rafael Cámara le dio una parada gratuita a todos y el retiro de Arvid Lindblad por un trompo durante la interrupción hizo que “Fran” gane una posición gratis.

De hecho, para el momento de la reanudación de la carrera, el piloto de Alpine se ubicaba en el noveno lugar delante de Carlos Sainz y avanzó hasta el séptimo en el relanzamiento. Hacia la vuelta 40, Charles Leclerc pasó al argentino en medio de su recuperación tras provocar un incidente con Lewis Hamilton, pero la penalización de diez segundos por el suceso hizo que virtualmente Franco termine por delante.

No obstante, el error de George Russell a dos vueltas del final también le jugó a favor a Colapinto, que subió al séptimo y cruzó la línea de meta en dicha posición, aunque la sanción a Leclerc hizo que quede sexto. Con Gasly en el quinto lugar y Racing Bulls sin puntos, Alpine alcanzó las 87 unidades y quedó a solo 27 puntos de la escudería italiana cuando restan dos fechas para el cierre de la temporada.

Alpine sumó 18 puntos este domingo.

Las posiciones del GP de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1