Después de una jornada infructífera a causa de las condiciones climáticas, Franco Colapinto finalmente tuvo una práctica libre normal en la noche del jueves en el Circuito callejero de Las Vegas. Sin embargo, no se trató de una sesión tranquila, sobre todo por el altercado que el pilarense tuvo con Carlos Sainz, el madrileño que lo reemplazó en Williams y que cada vez es más cuestionado dentro de la Fórmula 1.

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La polémica maniobra se dio en plena recta, cuando el español volvía de boxes y le comunicaron que el piloto argentino se acercaba para que tuviera cuidado, pero en lugar de ello optó por encerrarlo contra el muro. Sin mirar a los espejos, Sainz directamente se cerró y le negó el paso a Colapinto, que venía con vuelta rápida, lo que hizo que deba acelerar aún más para impedir un accidente.

Instantáneamente, el pilarense se comunicó con su ingeniero al reclamar por el accionar del piloto de Williams. “¡Maldito idiota! ¡¿Qué carajos?!”, gritó Franco por la radio, a lo que Stuart Barlow respondió tratando de calmarlo: “Si, eso es bastante terrible, amigo. Vamos a reportarlo”. No obstante, eso no ayudó demasiado al #43, que exigió una sanción para el madrileño: “Tienen que penalizarlo”.

Lo curioso es que esta fue la segunda maniobra en la que el español atentó contra el argentino, ya que la primera había sucedido en la vuelta anterior, cuando Sainz se reincorporó a la pista de manera peligrosa luego de haberse pasado en una curva. En esa ocasión, Colapinto se vio forzado a frenar para no chocar con el Williams y le levantó la mano a modo de protesta, por lo que lo sucedido en la recta solo acrecentó su enojo.

No obstante, a pesar del pedido del argentino, la FIA no comunicó ninguna penalización para Sainz, quien ya arrastraba una sanción de diez lugares en la grilla de partida por los cambios en la unidad de potencia. De hecho, tras la clasificación, el español quedó posicionado en el vigésimo lugar, mientras que Franco saldrá del noveno cajón.

Así terminó Alpine en la clasificación.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1