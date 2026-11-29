Franco Colapinto protagoniza una exigente carrera en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el circuito de Lusail, donde llegó a rodar dentro de la zona de puntos tras largar 14°, pero vio condicionada su remontada por una pésima primera parada en boxes de Alpine en la vuelta 27 y marcha 13° en el tramo decisivo de las 57 vueltas luego de completar su segunda detención reglamentaria. La penúltima carrera de la temporada comenzó a las 13 (hora argentina) y puede verse por F1TV, Disney+ y Fox Sports.

¿Cómo fue la parada en boxes de Alpine que complicó a Colapinto?

A diferencia de la mayoría de la grilla, que inició con compuesto medio, Colapinto apostó por largar con neumáticos duros —al igual que Sergio "Checo" Pérez— y aprovechó el despiste inicial de Arvid Lindblad y un error de Pierre Gasly en la primera curva para ganar posiciones rápido. Con buen ritmo y estirando su primer stint durante el breve Virtual Safety Car de la vuelta 12, el pilarense llegó a ubicarse sexto antes de ser superado por Lewis Hamilton en el giro 23.

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Sin embargo, al cumplir el límite reglamentario de 27 vueltas por juego de neumáticos e ingresar a boxes, los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el cambio de la rueda delantera izquierda:

Pérdida de tiempo clave: La demora en el pitlane le hizo perder segundos valiosos y lo devolvió a la pista en el 14° puesto con otro juego de gomas duras, por detrás de Gasly.

Reacción en pista y segunda detención: Tres giros más tarde, en la vuelta 30, Colapinto superó a su compañero de equipo con mejor ritmo y volvió a meterse en el top 10 —llegó a marchar noveno— a medida que sus rivales paraban. En la vuelta 48, al cumplir con la segunda detención obligatoria, regresó a pista en el 13° lugar de cara al cierre.

¿Por qué Alpine quedó afuera en la Q2 en Lusail?

Colapinto pasó de la 16ª colocación en la Q1 al 14° lugar en la Q2 utilizando neumáticos blandos nuevos, pero quedó a 92 milésimas de su compañero Pierre Gasly y apenas a cinco milésimas del corte que le dio el pase a Gabriel Bortoleto en una zona media muy ajustada.

El piloto de 23 años explicó que el equipo no logró resolver los problemas de balance del monoplaza pese a las modificaciones aplicadas durante las tres tandas de entrenamientos y la clasificación:

"El auto no va. Está costando. Tenemos poco grip adelante. Es un balance muy desconectado, entre curva lenta y curva rápida, muy distinto a lo que necesitamos", señaló el argentino.

"Nos falta downforce, lo sabemos desde siempre, pero estamos demasiado lejos de lo que esperábamos", resumió sobre el contraste con el rendimiento mostrado en Las Vegas ante McLaren y Ferrari.

¿Cómo condicionan los neumáticos y las dos paradas obligatorias?

La carrera en Lusail se disputará a 57 vueltas con dos paradas en boxes obligatorias y bajo estrictas restricciones de Pirelli por la degradación. El fabricante inició el fin de semana fijando un tope de 27 giros para cualquier compuesto y este sábado incluso evaluó bajarlo a 15 vueltas tras detectar daños en las gomas delanteras durante las prácticas.

Colapinto advirtió que ese escenario complica cualquier intento de remontada estratégica y expone los puntos débiles de su auto:

"Hay que arriesgar, obviamente. La estrategia va a ser difícil: al final, es algo complicado marcar una diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias. Entonces, nos pone un poco más en fila india a todos", analizó Colapinto.

Además, remarcó el desgaste delantero que arrastra el A526: "Intentaremos dar lo mejor para dar un salto mañana, para no gastar la goma. Pero viendo la degradación que tenemos, no tiene la mejor pinta de los domingos. Hay mucha degradación adelante, que no es nuestro fuerte, mucho graining. Vamos a ver qué pasa mañana, intentaremos hacer una buena carrera".

¿Qué deja la clasificación y a qué puede aferrarse Colapinto?

En la pelea por la pole, George Russell se quedó con el primer lugar con Mercedes —pese a haber sido segundo en los tres entrenamientos— por delante de Kimi Antonelli, quien se mostró molesto por haber salido primero y no poder cerrar la Q3 ("Si por favor pido algo, por favor háganlo", le reprochó a su ingeniero Peter Bonnington).

Detrás de los Mercedes, los únicos en bajar 1m22s , se ubicaron Lando Norris y Oscar Piastri en la segunda fila con McLaren, seguidos por Isack Hadjar (5°) y Max Verstappen (6°). Ferrari quedó a un segundo de la punta con Charles Leclerc (7°) y Lewis Hamilton (9°), separados por Arvid Lindblad, mientras Liam Lawson completó el top 10 para reforzar la lucha de Racing Bulls por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Para el domingo, Colapinto buscará apoyarse en una buena largada, en la tendencia de Alpine a mejorar su ritmo en carrera y en la confiabilidad mecánica del equipo: entre ambos autos acumulan solo cinco abandonos en todo el campeonato, dos de ellos provocados por el toque entre los propios pilotos de la escudería en Bakú.