Boca Juniors se puso en ventaja en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro gracias al gol de Santiago Ascacibar. (Foto: AFP).

Boca Juniors juega la final de la Copa Sudamericana y el "Xeneize" se puso en ventaja ante Atlético Mineiro con gol de Santiago Ascacibar. Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena arrancaron mejor el encuentro en Barranquilla y lo justificaron rápidamente en el resultado.

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A los 15 minutos, luego de dos chances que habían sido clarísimas, finalmente Boca abrió el marcador, Tras un disparo de Tomás Aranda, el rebote quedó en Ascacibar que, solo en el segundo palo, sacó un fuerte remate que se clavó en el primer palo del arquero.

Cuánto dinero le ingresaría a Boca si gana la Copa Sudamericana

Boca no solo se juega la obtención de un trofeo este sábado en Barranquilla. Ante Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Arruabarrena buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales y, de paso, asegurarse una cifra millonaria: si gana, el club sumará 16.280.000 dólares entre lo cobrado en la Libertadores y la Sudamericana 2026.

Según el reglamento que la Conmebol fijó al comienzo del torneo, el campeón de la Sudamericana de esta temporada recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 2,5 millones. El aumento respecto del 2025 es considerable, ya que Lanús, que se consagró en Paraguay justamente ante Atlético Mineiro, recibió 6,5 millones de dólares por el título.

Lo que Boca ya acumuló en el camino a la final

Más allá del premio final, el "Xeneize" fue sumando dinero en cada fase eliminatoria:

Ante O'Higgins (Chile): 500.000 dólares

Ante Recoleta (Paraguay): 600.000 dólares

Ante San Pablo: 700.000 dólares

Ante Vasco da Gama, en semifinales: 800.000 dólares

Son 2,6 millones por avanzar de ronda. Con los 2,5 millones garantizados por ser finalista, Boca ya superó los 5 millones de dólares solo en esta competencia.

El aporte de la Copa Libertadores

Boca llegó a la Sudamericana tras terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, que también dejó ingresos importantes: