Juanfer Quintero volvió a aparecer como un posible refuerzo para River Plate de cara al próximo mercado de pases. El crack colombiano que ya tuvo tres etapas en la institución y brilló con Marcelo Gallardo como entrenador apareció de nuevo en el mundo "Millonario", pero desde su entorno rápidamente confirmaron la verdad. Si bien despertó la ilusión de algunos hinchas que esperan por verlo otra vez con la "Banda" más allá de sus salidas del club, tendrán que seguir esperando.

La verdad detrás del posible regreso de Juanfer Quintero a River en el mercado de pases

"No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento", contó el periodista Germán García Grova después de su diálogo con Rodrigo Riep, representante del jugador de Independiente Medellín de Colombia. A su vez, el columnista de TyC Sports añadió que "Juanfer" está muy bien en dicha institución y "pretende continuar ahí". Por supuesto, todo puede cambiar de acá en más y dependerá de las ganas que tenga el nacido en Barranquilla de volver, como también el accionar de la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo para que vuelva.

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El pasado mes de agosto, el presidente de River habló sobre el futbolista y aclaró que la rescisión de su contrato fue de común acuerdo. Si bien lo despidieron como un héroe de Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018 ganada en el Estadio Santiago Bernabéu y su gol decisivo contra Boca Juniors, también su desvinculación generó polémica. En el medio, su descontento con Eduardo "Chacho" Coudet -que se fue meses después- que demostró con sus declaraciones posteriores cuando dijo "el tiempo me dio la razón". Ahora, con Ponzio a cargo del primer equipo, Quintero vuelve a aparecer como una posibilidad latente más allá de los dichos de su agente.

Juanfer Quintero junto a su representante Rodrigo Riep

Los números de Juanfer Quintero jugando en River

Partidos jugados : 137.

: 137. Goles : 24.

: 24. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018 y Copa Argentina 2019.

Cuánto invertirá River para el próximo mercado de pases

De acuerdo con lo expresado en la reunión de Comisión Directiva, el Millonario tendrá un presupuesto de 12 millones de dólares para salir a realizar compras o préstamos en el mercado veraniego. Algo que llamó bastante la atención entre los hinchas porque no alcanza para cubrir la cantidad de incorporaciones que se necesitan. Aunque podría estar sujeto a un incremento a partir de las ventas que se puedan llegar a realizar.

Por ejemplo, el presupuesto podría dar un salto en caso de que River se desprenda de la ficha de Santiago Beltrán, que tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares. De hecho, los medios italianos exponen que se encuentra en la mira de la Fiorentina de Italia, que pretendería sumarlo en el verano por medio de un préstamo con una obligación de compra a los seis meses. Lo que no se informa es cuál es el dinero que están dispuestos a pagar por el joven arquero. Otro que podría irse es Lucas Martínez Quarta, quien perdería la titularidad en la zaga central después de flojos rendimientos.