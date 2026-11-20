La temporada 2026 de River es una que expone una serie de fracasos y que nuevamente lo encontrará sumando minutos en la Copa Sudamericana porque no alcanzó los puntos recolectados para quedar en una posición de Copa Libertadores. Es por ello que el próximo mercado de pases debe ser clave para dar un salto de calidad dentro del plantel, porque necesita sumar piezas nuevas en diferentes partes del once titular.

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De acuerdo con lo expresado en la reunión de Comisión Directiva, el Millonario tendrá un presupuesto de 12 millones de dólares para salir a realizar compras o préstamos en el mercado veraniego. Algo que llamó bastante la atención entre los hinchas porque no alcanza para cubrir la cantidad de incorporaciones que se necesitan. Aunque podría estar sujeto a un incremento a partir de las ventas que se puedan llegar a realizar.

Por ejemplo, el presupuesto podría dar un salto en caso de que River se desprenda de la ficha de Santiago Beltrán, que tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares. De hecho, los medios italianos exponen que se encuentra en la mira de la Fiorentina de Italia, que pretendería sumarlo en el verano por medio de un préstamo con una obligación de compra a los seis meses. Lo que no se informa es cuál es el dinero que están dispuestos a pagar por el joven arquero.

Por otro lado, la decisión de Leonardo Ponzio de no considerar a Martínez Quarta dentro de la formación titular en el partido frente a Gimnasia permite entender que se acaba de terminar su ciclo en el Millonario. Esto obligaría a buscarle una salida en el mercado, ya sea por medio de una venta o un préstamo, pero lo ideal sería una salida de manera definitiva que deje un ingreso económico con el fin de recuperar parte de la inversión que se llevó a cabo para su regreso desde Italia.

También es importante considerar que el presupuesto podría llegar a aumentar con alguna salida mediante una rescisión de contrato, como es el caso de Rafael Santos Borré, quien desde su llegada no logró afianzarse dentro de la formación titular y quedó por debajo de los servicios de Sebastián Driussi y Lucas Beltrán. Ambos pelean por un lugar dentro del once frente a Lanús para acompañar a Ángel Correa en el frente de ataque.

El jugador que Ponzio recupera ante Lanús tras 275 días de inactividad

Los últimos entrenamientos del Millonario dieron una importante noticia porque se conoció que Juan Carlos Portillo se encuentra recuperado de la rotura de ligamentos que sufrió en su rodilla al comienzo de la temporada. Tras 275 días y un paso por el quirófano, el jugador está disponible para sumar minutos y ser convocado de cara al partido frente a Lanús.

Lo particular de este regreso es que se trata de un futbolista polifuncional porque puede desempeñarse como central izquierdo, lateral izquierdo y volante central. De hecho, su lesión se produjo jugando en la mitad de la cancha, debido a que había ingresado en reemplazo de Aníbal Moreno.