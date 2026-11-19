Daniel Alberto Passarella va a juicio oral y se expone a una posible pena de hasta doce años en prisión, después de su presidencia en River Plate entre el 2009 y el 2013. El exmandamás del club de Núñez, de 73 años, sigue investigado por la Justicia por presunta administración fraudulenta, desvío de fondos en las transferencias de algunos jugadores, reventa ilegal de entradas (alrededor de 1500 por partido como local) y vínculos con integrantes de la barrabrava.

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Al margen del descenso del "Millonario" en el 2011, que significó un gran impacto para la historia del fútbol argentino, el exjugador y extrenador de la institución es apuntado por las decisiones económicas y administrativas durante los cuatro años de su negativa gestión. El debate oral judicial comenzará el 15 de febrero del 2027.

Daniel Passarella irá a juicio oral tras su presidencia en River.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya fijó la fecha, por lo que Passarella compartirá el proceso con otros 30 acusados, entre los que aparecen más exdirigentes de la institución, efectivos policiales e integrantes de la barrabrava conocida como Los Borrachos del Tablón.

La investigación contempla distintas operaciones que habrían perjudicado económicamente al club de Núñez en el mandato del exdefensor, capitán de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978 como local. Entre ellas figuran presuntos desvíos de fondos, irregularidades en operaciones vinculadas con transferencias de futbolistas, defraudaciones múltiples y la reventa ilegal de entradas.

Por supuesto, los cargos por los que se denunció al excapitán y exdirector técnico de la "Banda" deberán ser comprobados por la Justicia, por lo que se estima que no habrá una sentencia definitiva por lo menos hasta el 2028.

La causa Passarella en River viene de larga data

El expediente tiene su origen en una denuncia presentada en 2012 y fue impulsado durante la investigación por el fiscal José María Campagnoli. La causa atravesó más de una década de actuaciones judiciales hasta llegar a la instancia de juicio oral, cuyo comienzo quedó establecido a pocos meses de que pudiera operar la prescripción.

Además de Passarella, uno de los principales nombres involucrados es Diego Turnes, quien se desempeñó como vicepresidente durante aquella gestión. También deberán responder ante la Justicia otros exintegrantes de la conducción del club, policías y presuntos integrantes de la estructura de la barrabrava, por lo que totalizan 31 involucrados en este caso.

El "Káiser" se mantuvo alejado de la actividad en los últimos tiempos y su última aparición pública fue en febrero del 2023, cuando Sarmiento de Junín le hizo un homenaje en su estadio por haber sido campeón del mundo. Es que el exzaguero debutó en el "Verde", antes de pasar a River para brillar luego tanto en Núñez como en el Seleccionado nacional y en el fútbol de Italia.