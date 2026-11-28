El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra lejos de arrancar, pero los equipos comenzaron a moverse de gran manera, al punto de que Racing apuntó muy fuerte para asegurarse una figura debajo de los tres palos. Esto es producto de que Diego Milito habría mantenido una charla formal para que Juan Musso regrese al fútbol argentino y se ponga los guantes que le permitan defender a la Academia en la próxima temporada.

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Lo primero a mencionar es que se trata de una propuesta que nace a partir de la posibilidad de que Facundo Cambeses se marche en la próxima ventana de transferencias. De momento, la Academia no tiene propuestas formales para desprenderse de la ficha del arquero, pero los rumores hablan de que más adelante podría darse la llegada de ofertas que le provoquen al jugador la necesidad de irse al exterior para experimentar nuevos desafíos.

Además, se debe sumar que Matías Tagliamonte también tiene la intención de marcharse de Racing porque entiende que su ciclo ha llegado a su fin y pretende obtener continuidad en otro club del fútbol argentino como también del exterior. Por ende, Diego Milito comenzó a pensar en la posibilidad de sumar un refuerzo de renombre para el arco y es ahí cuando apareció la figura de Juan Musso, que se encuentra en el Atlético de Madrid.

Hay un detalle a considerar. El primero es que el arquero dispone de contrato con el Colchonero hasta el próximo 30 de junio de 2028, por ende, la Academia tendrá que sentarse a negociar y comprar su ficha. Por otro lado, lo que figura en la página de Transfermarkt es que dispone de un valor de mercado de 3 millones de euros, que, dentro de todo, se trata de una cifra más que accesible para el conjunto argentino.

Sin embargo, los números pueden volverse verdaderamente un problema porque, de acuerdo con la información brindada por Bolavip, Juan Musso dispone de un salario de 4 millones de euros en el Atlético de Madrid, que Racing estaría en condiciones de ofrecerle poco más de la mitad para tentarlo de que regrese al fútbol argentino. Algo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del fútbol argentino de manera inmediata.

¿Quién va a ser el entrenador de Racing?

Por otro lado, hay una gran incógnita por resolver y es quién va a ser el próximo entrenador de Racing en el comienzo de la temporada 2027. Hasta el momento, los candidatos que figuraban se fueron bajando uno por uno. A Guillermo Barros Schelotto lo están convenciendo cada vez más de quedarse en Vélez y restaría una charla más para alcanzar un acuerdo verbal. Mientras que Nicolás Diez anunció que no hubo contactos formales para concretar su salida de Argentinos Juniors y Mauricio Pellegrino llegó a un acuerdo con Lanús para extender su vínculo hasta diciembre del próximo año.