Rodolfo Arruabarrena sorprendió a horas del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino con una fuerte decisión sobre Leandro Paredes: a pesar de la preocupación por su estado físico, el volante será titular este miércoles en La Bombonera. Las dudas que generó su descompensación durante los festejos por la consagración en la Copa Sudamericana quedaron atrás, y el capitán del 'Xeneize' recibió el visto bueno médico para estar desde el inicio en el próximo compromiso del equipo.

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La decisión fue tomada por el entrenador luego de conocer los resultados de los estudios a los que el mediocampista se sometió el lunes, cuando el plantel retomó los entrenamientos tras regresar de Barranquilla. Los análisis descartaron complicaciones posteriores al episodio y confirmaron que Paredes se encuentra en buenas condiciones clínicas para volver a jugar.

De esta manera, el mediocampista con paso por la Selección Argentina podrá estar presente en un partido importante para Boca tras la consagración a nivel continental. Su desvanecimiento había encendido las alarmas por las circunstancias en las que se produjo, luego de un encuentro disputado con altas temperaturas, aunque los estudios determinaron que se trató de un episodio circunstancial y sin secuelas.

La condición física de Paredes, el aspecto a seguir para Arruabarrena

Más allá de la tranquilidad que aportaron los resultados médicos, el estado físico del capitán continúa siendo un aspecto a considerar. El desgaste acumulado, las molestias musculares y los antecedentes de lesiones forman parte del seguimiento que realiza el cuerpo técnico, especialmente en una etapa exigente de la temporada.

Como parte de los controles posteriores al cuadro de golpe de calor y deshidratación, el mediocampista se sometió a estudios de sangre antes de iniciar el entrenamiento de este martes en el predio de Ezeiza. Hasta el momento, las señales que mostró el futbolista fueron alentadoras: Paredes había participado de las celebraciones posteriores al título sin mayores inconvenientes y este lunes también formó parte de los trabajos regenerativos junto al resto de los titulares.

Con Paredes titular, la formación de Boca vs. Independiente Rivadavia

Hasta el momento la formación no está definida, pero es probable que el DT opte por una similar a la que salió contra Atlético Mineiro. Las dudas están en defensa, mediocampo y ataque, aunque no está oficialmente confirmado que habrá modificaciones. Aún así, Malcom Braida podría ingresar por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia en lugar de Santiago Ascacíbar y Alan Velasco por Tomás Aranda.

La posible formación: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia o Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

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El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" este miércoles 25 de noviembre desde las 21 en La Bombonera en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. Con Gimnasia y Esgrima La Plata ya clasificado a cuartos, ahora el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la victoria para pasar de ronda en el encuentro que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina. En cuanto a la transmisión de dicho compromiso, estará a cargo de ESPN Premium.