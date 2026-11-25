Se terminaron las dudas sobre el calendario. La organización de la Copa Argentina 2026 confirmó que la final entre Boca Juniors y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre, tal como estaba previsto desde el inicio y pese a los rumores de postergación por la agenda cargada del "Xeneize". Será en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Si bien el horario todavía es no es formal, sería a las 21.

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En los últimos días habían circulado versiones sobre un posible aplazamiento o un cambio de programación, debido al exigente calendario del Boca en el tramo final de la temporada. Sin embargo, se descartó cualquier modificación y se ratificó la fecha estipulada originalmente. La transmisión del partido en vivo en la televisión será del canal TyC Sports, mientras que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow.

La historia de Boca en la Copa Argentina

El "Xeneize" llega a esta definición con un dato que ilusiona a sus hinchas: jugó cuatro finales de la Copa Argentina y las ganó todas. Desde la primera edición, en 1969, fue uno de los grandes protagonistas del torneo. En aquel estreno, Boca superó a Atlanta en una final a doble partido. Ganó 3-1 en la ida en el Viejo Gasómetro, con goles de Ramón Ponce, Norberto Madurga e Ignacio Peña. En la revancha, también en la cancha de San Lorenzo, cayó 1-0. Igual le alcanzó al equipo de Alfredo Di Stéfano para quedarse con el trofeo.

Cuarenta y tres años más tarde, Boca y Racing jugaron la final en el Estadio Bicentenario de San Juan. Los goles de Santiago Silva, a los 21 minutos, y de Lucas Viatri, a los 62, le dieron el título al equipo de Julio César Falcioni ante el de Luis Zubeldía.

Tres años después, el club de la Ribera volvió a la final, esta vez frente a Rosario Central, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido quedó marcado por las fuertes polémicas en torno al arbitraje de Diego Ceballos. Los goles de Nicolás Lodeiro y Andrés Chávez le dieron al Boca de Rodolfo Arruabarrena su tercera Copa Argentina.

La última final fue la de la edición 2020, que se jugó el 8 de diciembre de 2021 por la pandemia de COVID-19. Tras un 0-0 en los 90 minutos en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Boca de Sebastián Battaglia le ganó a Talleres de Córdoba por penales y conquistó su cuarta Copa Argentina.

Arruabarrena, ante la chance de repetir la historia

El dato tiene un condimento especial: Rodolfo Arruabarrena, el técnico que ganó la Copa Argentina 2015, es el actual entrenador de Boca. El "Vasco" buscará su segunda Copa Argentina con el club y estirar a cinco el invicto del Xeneize en finales. Platense, del otro lado, intentará cortar esa racha perfecta.