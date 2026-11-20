Eduardo Domínguez y Carlos Bianchi tienen mucho más en común que la pasión por el fútbol y la vocación por dirigir equipos. El actual entrenador de Estudiantes mantiene un vínculo familiar directo con uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol argentino: es el yerno del Virrey, ya que está casado con Brenda, una de las hijas del histórico entrenador de Boca y Vélez.

El vínculo entre Eduardo Domínguez y Carlos Bianchi

La relación entre ambos va más allá de los encuentros familiares. Bianchi también se convirtió en una referencia importante para la carrera de Domínguez, quien comenzó su camino como entrenador en Huracán, en agosto de 2015, poco después de abandonar su etapa como futbolista profesional. Desde entonces, el contacto con su suegro le permitió intercambiar experiencias y escuchar consejos de alguien que conoce como pocos los secretos del fútbol.

La familia unida.

Uno de los primeros mensajes que recibió del Virrey llegó justamente cuando decidió dejar de jugar para ponerse al frente del Globo. En aquella oportunidad, Bianchi le transmitió una recomendación que marcaría su manera de trabajar: debía confiar en sus propias convicciones, escuchar a otros entrenadores y aprender de diferentes experiencias, pero sin abandonar su identidad."Me dijo que crea en lo mío, que uno puede aprender o escuchar de otra gente pero las creencias de uno tienen que ser muy fuertes, que siga ese camino", recordó Domínguez al hablar sobre aquella conversación.

Cómo es la relación futbolística entre Eduardo Domínguez y Carlos Bianchi

Aunque el fútbol forma parte de sus conversaciones, no es el único tema que comparten. Según contó el propio entrenador, habitualmente hablan de cuestiones familiares, de la vida cotidiana y de distintas realidades sociales. Cuando surge alguna consulta futbolística, Domínguez escucha atentamente las opiniones de su suegro.

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Bianchi, por su parte, sigue de cerca la carrera de su yerno. Durante su etapa en Colón de Santa Fe, miraba los partidos del equipo, estaba al tanto de los futbolistas lesionados y suspendidos e incluso le enviaba mensajes cuando detectaba alguna situación que consideraba importante.

Una relación años muy fortalecida.

"Lo sigue al equipo, claro. Y obviamente las charlas son en función a lo que él ve del equipo. Y después me pregunta", contó Domínguez en una entrevista con ESPN. También explicó que el Virrey suele enviarle observaciones puntuales para que el cuerpo técnico las tenga en cuenta.

Sin embargo, Bianchi siempre procuró respetar la autonomía de su yerno y evitar las intromisiones en su trabajo. Lo considera un entrenador serio, trabajador y profesional, cualidades que destacó durante su recorrido en el fútbol argentino.

Así, el vínculo entre ambos combina la cercanía familiar con el respeto profesional. Mientras Bianchi construyó una trayectoria histórica con Boca y Vélez, Domínguez fue desarrollando su propio camino, con títulos en Nacional de Uruguay, Colón y Estudiantes. Una relación que une a dos generaciones de entrenadores y que tiene en el fútbol uno de sus principales puntos de encuentro.