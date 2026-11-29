El mercado de pases de verano se encuentra a semanas de entrar en acción y quedarse con la atención de los hinchas. Por ende, desde Boca Juniors decidieron tomar una importante determinación. Hay cuatro jugadores del plantel profesional que fueron declarados intransferibles. Esto quiere decir que se rechazará cualquier tipo de propuesta que acerquen, porque la intención es que se queden y explotar aún más sus servicios. Además, se busca que formen parte del equipo que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores.

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A diferencia de lo que sucede con Lautaro Di Lollo, que fue declarado como un jugador al que se le escucharán ofertas en el mercado, hay otros cuatro juveniles que fueron considerados intocables. Una señal para sus representantes para que no insistan con sus salidas, debido a que existe una clara intención de no desprenderse de ellos con el fin de poder aprovecharlos en el campo de juego.

Los cuatro intocables de Boca en el mercado de pases 2027

Milton Delgado: tiene contrato hasta diciembre de 2030 y es uno de los jugadores por los que más ofertas llegaron en el último tiempo, debido a que estuvo en la mira del CSKA Moscú, Trabzonspor, Besiktas y Atlanta United. Todas fueron rechazadas porque no contemplaban el valor de la cláusula de rescisión y el club no se encontraba en condiciones de venderlo.

Tomás Aranda: con contrato hasta diciembre de 2029, Boca rechazó varias propuestas de la Fiorentina y desestimó los intereses de algunos clubes que forman parte de la Premier League.

Leonel Flores: tiene contrato hasta diciembre de 2029 y, de momento, no se conocen interesados por su ficha, pero está claro que el club no quiere desprenderse de él.

Facundo Herrera: se trata de una de las sorpresas que más impacto tuvo dentro del plantel de Primera División y que dispone de contrato hasta diciembre de 2028.

Un detalle para nada menor es que todos los jugadores mencionados disponen de una doble cláusula de rescisión. Esto es producto de que Boca fijó para todos un valor de 20 millones de dólares que deben abonarse sin impuestos. Mientras que, una vez que el período regular del mercado argentino se encuentra cerrado, el precio de cada uno de los futbolistas asciende a los 25 millones. Una manera más que interesante de protegerlos de cualquier interés del exterior, y más cuando la competencia se encuentra en marcha.

Por otro lado, se debe considerar que ninguno de los jugadores mencionados dispone de un valor de mercado similar a lo que figura en sus cláusulas de rescisión. El más caro de todos ellos es Tomás Aranda, que pasó de 9 millones a 12 millones de euros, de acuerdo con lo que Transfermarkt considera a partir de las estadísticas que releva.