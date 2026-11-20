Quién es el DT argentino de Atlético Mineiro: a qué equipos dirigió y cuántos títulos tiene

Eduardo Domínguez es el director técnico del Atlético Mineiro y estará al frente del conjunto brasileño este sábado 21 de noviembre en la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, en Barranquilla. Se trata de la primera definición internacional del técnico con el club, al que llegó en febrero de 2026 tras dejar Estudiantes de La Plata.

Quién es Eduardo Domínguez, el DT de Atlético Mineiro

Domínguez nació en el partido bonaerense de Lanús el 1 de septiembre de 1978 y debutó en Vélez en 1996. Como defensor central formó parte del plantel campeón del Clausura 1998 dirigido por Marcelo Bielsa. Pasó además por Olimpo, Racing, Independiente, Independiente Medellín (Colombia), LA Galaxy, All Boys y Atlético de Rafaela.

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Y, además, tuvo tres etapas en Huracán. Fue capitán del equipo de El Globo que ganó la Copa Argentina 2013-14, cortando una sequía de cuatro décadas sin títulos, y la Supercopa Argentina 2014. En agosto de 2015 dejó de jugar de manera repentina para asumir como entrenador del mismo club.

Ya con 48 años, el “Barba” pasó de ser un defensor de recorrido largo a convertirse en uno de los entrenadores argentinos más ganadores de la última década. Está casado con Brenda Bianchi, hija de Carlos Bianchi.

A qué equipos dirigió

Huracán (2015-2016): mantuvo al club en Primera y lo llevó a la final de la Copa Sudamericana 2015, la primera internacional de su historia, que perdió ante Independiente Santa Fe. Al año siguiente llegó a octavos de la Libertadores.

mantuvo al club en Primera y lo llevó a la final de la Copa Sudamericana 2015, la primera internacional de su historia, que perdió ante Independiente Santa Fe. Al año siguiente llegó a octavos de la Libertadores. Colón (2017-2018): clasificó al equipo a la Sudamericana dos años seguidos, algo inédito para el club.

clasificó al equipo a la Sudamericana dos años seguidos, algo inédito para el club. Nacional de Uruguay (2019): ganó la Supercopa Uruguaya en su debut, pero fue despedido a los pocos partidos del torneo local.

ganó la Supercopa Uruguaya en su debut, pero fue despedido a los pocos partidos del torneo local. Colón (2020-2021): segunda etapa, con el título de la Copa de la Liga 2021 y un paso final por el Trofeo de Campeones, perdido ante River.

segunda etapa, con el título de la Copa de la Liga 2021 y un paso final por el Trofeo de Campeones, perdido ante River. Independiente (2022): renunció a mediados de año tras la derrota en el clásico de Avellaneda.

renunció a mediados de año tras la derrota en el clásico de Avellaneda. Estudiantes de La Plata (2023-2026): asumió en marzo de 2023 y renunció el 20 de febrero de 2026, con 164 partidos dirigidos.

asumió en marzo de 2023 y renunció el 20 de febrero de 2026, con 164 partidos dirigidos. Atlético Mineiro (desde 2026): firmó hasta diciembre de 2027.

Cuántos títulos tiene Domínguez como entrenador

Eduardo Domínguez tiene siete títulos:

Supercopa Uruguaya 2019 (Nacional)

Copa de la Liga Profesional 2021 (Colón), el primer título en 116 años de historia del club

Copa Argentina 2023 (Estudiantes), ante Defensa y Justicia

Copa de la Liga Profesional 2024 (Estudiantes), ante Vélez

Trofeo de Campeones 2024 (Estudiantes), 3-0 a Vélez

Torneo Clausura 2025 (Estudiantes), por penales ante Racing

Trofeo de Campeones 2025 (Estudiantes), 2-1 a Platense

Con cinco títulos, igualó en cantidad a Osvaldo Zubeldía en la historia de Estudiantes. Si gana en Barranquilla, sumará el octavo.