El volante lleva varios partidos sin sumar minutos y pareciera que su estadía dentro del plantel está a punto de llegar a su fin.

Al Torneo Clausura le queda poco tiempo de existencia y en River comenzaron a encenderse las alarmas porque hay un jugador que no pueden recuperar para que pueda sumarse a la mitad de la cancha. Esto se debe a que pasan los partidos, pero Fausto Vera no recibe el permiso del cuerpo médico para formar parte de la lista de concentrados. Algo que impacta no solo en su presente, sino también en su futuro dentro del plantel.

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"Continúa trabajando de manera diferenciada por una tendinitis en el pie derecho", expresó el periodista Paulo Filippini en su cuenta de X (ex Twitter) sobre la condición del volante central. Además, se debe sumar que Aníbal Moreno se encuentra descartado porque fue operado por un problema lumbar y se apunta a que su regreso se dé para el comienzo de la próxima pretemporada de verano, que comenzará en los primeros días de enero de 2027.

El hecho de que el volante no pueda recibir el alta médica no solo genera que Leonardo Ponzio tenga problemas para armar la mitad de la cancha, sino que debe apoyarse en los servicios de Santiago Espíndola, que se trata de un joven de 18 años que apenas sumó una pequeña cantidad de minutos en la división de Reserva. Este es el único volante central disponible que se encuentra en ritmo futbolístico para enfrentar a Instituto en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, se debe recordar que River dispone de una opción de compra por Fausto Vera que es de 4,5 millones de dólares por la totalidad de la ficha. Sin embargo, los rumores que se desprenden desde el estadio Monumental exponen que el jugador podría regresar a Atlético Mineiro porque no quedaron para nada conformes con su rendimiento y esta lesión le quitó bastante lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico.

El presente expone que no hay ninguna duda de que el Millonario saldrá al mercado de pases en la búsqueda de un volante central que pueda hacerle competencia a Aníbal Moreno y Santiago Espíndola. También se debe considerar a Juan Carlos Portillo, pero, al ser polifuncional, su posicionamiento en cancha puede variar de gran manera de acuerdo con las necesidades que el cuerpo técnico tenga, dependiendo del adversario.

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El mercado de pases de verano se encuentra cerca de entrar en acción y quedarse con la atención de los hinchas. Esto provoca que vayan surgiendo algunos comentarios sobre posibles movimientos que podrían llegar a darse. Uno de ellos vincula a River con la necesidad de sumar un volante central y pareciera que el apuntado es Guido Rodríguez, que se encuentra sumando minutos en el Valencia de España.

Una versión de los hechos deja trascender que el volante siente la necesidad de regresar al fútbol argentino y aportaría su granito de arena para lograr su salida del conjunto español, un club donde tiene contrato vigente hasta junio de 2028. Aunque su valor de mercado es uno que apenas supera los 3,5 millones de euros, una cifra bastante accesible para el Millonario en caso de que decida avanzar con la contratación.