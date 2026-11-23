La crisis económica que atraviesa Argentinos Juniors podría abrirle una puerta a Boca Juniors para incorporar a Hernán López Muñoz, uno de los futbolistas más talentosos del plantel del cuadro de La Paternal, según informó el periodista Sebastián Vignolo. En medio de las dificultades financieras de la institución y de los conflictos por los pagos de transferencias, el mediocampista ofensivo, quien tiene pasado en River Plate, comenzó a sonar con fuerza como posible refuerzo del 'Xeneize' en el próximo mercado de pases.

{{{htmlAmp}}}

Horas después de la consagración del conjunto de La Ribera en la final de la Copa Sudamericana, el "Pollo" mencionó la posibilidad de que el futbolista de 25 años desembarque en el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena en 2027. Su nombre aparece como una alternativa para reforzar el ataque del equipo, aunque todavía no trascendieron detalles concretos sobre negociaciones entre las instituciones ni sobre las condiciones de una eventual operación.

El posible movimiento se da en un contexto particular para López Muñoz, quien se encaminaba a regresar a la MLS luego de que San Jose Earthquakes realizara un reclamo formal por la falta de pago de Argentinos Juniors en la transferencia del jugador. Sin embargo, la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro podría modificar su futuro inmediato y convertirse en uno de los nombres más destacados del mercado de pases del fútbol argentino.

Hernán López Muñoz, el crack que suena para reforzar a Boca en 2027.

Hernán López Muñoz, el exjugador de River que no tuvo lugar con Gallardo y puede ser refuerzo de Boca

El año pasado, quien habló acerca de esta posibilidad fue Daniel López Maradona, padre de la joya de Argentinos: en la previa del partido contra el "Xeneize" por los cuartos de final del Torneo Clausura, aseguró que era una posibilidad bastante probable.

"Hoy en día no le diría que no a Boca pese a su pasado en River. Siempre respetó a River pero River no lo respetó a él", aseguró el padre de la joya del "Bicho". Además, añadió que "no le dieron el tiempo necesario. Debutó y no jugó más, no tuvo oportunidades, no es que las tuvo y las desaprovechó. Hizo infantiles en Argentinos y todas las inferiores en River, está identificado".

El descontento de Hernán López Muñoz por el presente económico de Argentinos Juniors

La situación económica del 'Bicho' puede ser uno de los causantes para que 'Herni' no siga en el club de cara al próximo año. Tras la eliminación en el Torneo Clausura frente a Independiente, Francisco Álvarez, uno de los defensores del plantel, apuntó contra la dirigencia por el mal pasar de algunos futbolistas y empleados del club. "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff. Te da cosa pedirles algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar", disparó.

Por su parte, López Muñoz también apuntó contra el contexto económico que condicionó al equipo y destacó que, pese a las dificultades, lograron mantenerse en la pelea hasta el final. "Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada; con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas. A la gente, agradecerles también por el aguante. Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros", manifestó.

Los números de Hernán López Muñoz en Argentinos Juniors