Boca Juniors disputará la Recopa Sudamericana 2027 frente a Estudiantes de La Plata o Palmeiras de Brasil, de acuerdo al equipo que gane la final de la vigente Copa Libertadores a disputarse el sábado 28 de noviembre. El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se medirá con el "Pincharrata" o el "Verdao", según la fecha que defina oficialmente la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).
Las últimas dos Recopas, que ganaron Racing y Lanús, se disputaron el 20 de febrero la ida y el 27 la vuelta. Por lo tanto, a falta de la confirmación formal, todo indica que se respetarán aproximadamente las mismas jornadas. Lo que sí es seguro es que el "Xeneize" disputará el primer encuentro de local en La Bombonera, en tanto que la vuelta será en el estadio UNO de La Plata o en el Allianz Parque de San Pablo.
En el caso de igualar en los 180 minutos de la serie, habrá un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, habrá entonces una definición por la tanda de penales. La transmisión en vivo en la televisión en ambos casos será de ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.
Cuántas Recopas jugó y ganó Boca en su historia
Fueron cinco finales en total para el elenco de La Ribera, que se quedó con cuatro trofeos:
|Edición
|Rival
|Resultado
|Condición / Resultado
|1990
|Atlético Nacional
|Ganó 1-0 (partido único en Miami).
|Campeón.
|2004
|Cienciano
|Subcampeón (partido único en Fort Lauderdale).
|Perdió.
|2005
|Once Caldas
|Global 4-3 (3-1 ida, 1-2 vuelta).
|Campeón.
|2006
|São Paulo
|Global 4-3 (2-1 ida, 2-2 vuelta).
|Campeón.
|2008
|Arsenal
|Global 5-3 (3-1 ida, 2-2 vuelta).
|Campeón.
Todas las Recopas de la historia
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
|
1989
|Nacional (URU)
|Racing Club (ARG)
|1-0 y 0-0
|
1990
|Boca Juniors (ARG)
|Atlético Nacional (COL)
|1-0
|
1991
|Olimpia (PAR)
|No hubo final
|Ganó Libertadores y Supercopa
|
1992
|Colo-Colo (CHI)
|Cruzeiro (BRA)
|0-0 (5-4 pen.)
|
1993
|São Paulo (BRA)
|Cruzeiro (BRA)
|0-0 y 0-0 (4-2 pen.)
|
1994
|São Paulo (BRA)
|Botafogo (BRA)
|3-1
|
1995
|Independiente (ARG)
|Vélez Sarsfield (ARG)
|1-0
|
1996
|Grêmio (BRA)
|Independiente (ARG)
|4-1
|
1997
|Vélez Sarsfield (ARG)
|River Plate (ARG)
|1-1 (4-2 pen.)
|
1998
|Cruzeiro (BRA)
|River Plate (ARG)
|2-0 y 3-0
|
2003
|Olimpia (PAR)
|San Lorenzo (ARG)
|2-0
|
2004
|Cienciano (PER)
|Boca Juniors (ARG)
|1-1 (4-2 pen.)
|
2005
|Boca Juniors (ARG)
|Once Caldas (COL)
|3-1 y 1-2
|
2006
|Boca Juniors (ARG)
|São Paulo (BRA)
|2-1 y 2-2
|
2007
|Internacional (BRA)
|Pachuca (MEX)
|1-2 y 4-0
|
2008
|Boca Juniors (ARG)
|Arsenal de Sarandí (ARG)
|3-1 y 2-2
|
2009
|Liga de Quito (ECU)
|Internacional (BRA)
|1-0 y 3-0
|
2010
|Liga de Quito (ECU)
|Estudiantes LP (ARG)
|2-1 y 0-0
|
2011
|Internacional (BRA)
|Independiente (ARG)
|1-2 y 3-1
|
2012
|Santos (BRA)
|Universidad de Chile (CHI)
|0-0 y 2-0
|
2013
|Corinthians (BRA)
|São Paulo (BRA)
|2-1 y 2-0
|
2014
|Atlético Mineiro (BRA)
|Lanús (ARG)
|1-0 y 4-3 (t.s.)
|
2015
|River Plate (ARG)
|San Lorenzo (ARG)
|1-0 y 1-0
|
2016
|River Plate (ARG)
|Independiente Santa Fe (COL)
|0-0 y 2-1
|
2017
|Atlético Nacional (COL)
|Chapecoense (BRA)
|1-2 y 4-1
|
2018
|Grêmio (BRA)
|Independiente (ARG)
|1-1 y 0-0 (5-4 pen.)
|
2019
|River Plate (ARG)
|Athletico Paranaense (BRA)
|0-1 y 3-0
|
2020
|Flamengo (BRA)
|Independiente del Valle (ECU)
|2-2 y 3-0
|
2021
|Defensa y Justicia (ARG)
|Palmeiras (BRA)
|1-2 y 2-1 (4-3 pen.)
|
2022
|Palmeiras (BRA)
|Athletico Paranaense (BRA)
|2-2 y 2-0
|
2023
|Independiente del Valle (ECU)
|Flamengo (BRA)
|1-0 y 0-1 (5-4 pen.)
|
2024
|Fluminense (BRA)
|Liga de Quito (ECU)
|0-1 y 2-0
|
2025
|Racing Club (ARG)
|Botafogo (BRA)
|2-0 y 2-0
|
2026
|Lanús (ARG)
|Flamengo (BRA)
|1-0 y 3-2 (t.s.)
Los títulos de los equipos argentinos en la Recopa
- Boca 4 títulos.
- River 3 títulos.
- Independiente, Racing, Vélez, Defensa y Justicia y Lanús 1 título.