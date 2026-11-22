Boca Juniors disputará la Recopa Sudamericana 2027 frente a Estudiantes de La Plata o Palmeiras de Brasil, de acuerdo al equipo que gane la final de la vigente Copa Libertadores a disputarse el sábado 28 de noviembre. El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se medirá con el "Pincharrata" o el "Verdao", según la fecha que defina oficialmente la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).

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Las últimas dos Recopas, que ganaron Racing y Lanús, se disputaron el 20 de febrero la ida y el 27 la vuelta. Por lo tanto, a falta de la confirmación formal, todo indica que se respetarán aproximadamente las mismas jornadas. Lo que sí es seguro es que el "Xeneize" disputará el primer encuentro de local en La Bombonera, en tanto que la vuelta será en el estadio UNO de La Plata o en el Allianz Parque de San Pablo.

En el caso de igualar en los 180 minutos de la serie, habrá un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, habrá entonces una definición por la tanda de penales. La transmisión en vivo en la televisión en ambos casos será de ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.

Boca aplastó al Mineiro y ahora quiere la Recopa 2027.

Cuántas Recopas jugó y ganó Boca en su historia

Fueron cinco finales en total para el elenco de La Ribera, que se quedó con cuatro trofeos:

Edición Rival Resultado Condición / Resultado 1990 Atlético Nacional Ganó 1-0 (partido único en Miami). Campeón. 2004 Cienciano Subcampeón (partido único en Fort Lauderdale). Perdió. 2005 Once Caldas Global 4-3 (3-1 ida, 1-2 vuelta). Campeón. 2006 São Paulo Global 4-3 (2-1 ida, 2-2 vuelta). Campeón. 2008 Arsenal Global 5-3 (3-1 ida, 2-2 vuelta). Campeón.

Todas las Recopas de la historia

Año Campeón Subcampeón Resultado 1989 Nacional (URU) Racing Club (ARG) 1-0 y 0-0 1990 Boca Juniors (ARG) Atlético Nacional (COL) 1-0 1991 Olimpia (PAR) No hubo final Ganó Libertadores y Supercopa 1992 Colo-Colo (CHI) Cruzeiro (BRA) 0-0 (5-4 pen.) 1993 São Paulo (BRA) Cruzeiro (BRA) 0-0 y 0-0 (4-2 pen.) 1994 São Paulo (BRA) Botafogo (BRA) 3-1 1995 Independiente (ARG) Vélez Sarsfield (ARG) 1-0 1996 Grêmio (BRA) Independiente (ARG) 4-1 1997 Vélez Sarsfield (ARG) River Plate (ARG) 1-1 (4-2 pen.) 1998 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG) 2-0 y 3-0 2003 Olimpia (PAR) San Lorenzo (ARG) 2-0 2004 Cienciano (PER) Boca Juniors (ARG) 1-1 (4-2 pen.) 2005 Boca Juniors (ARG) Once Caldas (COL) 3-1 y 1-2 2006 Boca Juniors (ARG) São Paulo (BRA) 2-1 y 2-2 2007 Internacional (BRA) Pachuca (MEX) 1-2 y 4-0 2008 Boca Juniors (ARG) Arsenal de Sarandí (ARG) 3-1 y 2-2 2009 Liga de Quito (ECU) Internacional (BRA) 1-0 y 3-0 2010 Liga de Quito (ECU) Estudiantes LP (ARG) 2-1 y 0-0 2011 Internacional (BRA) Independiente (ARG) 1-2 y 3-1 2012 Santos (BRA) Universidad de Chile (CHI) 0-0 y 2-0 2013 Corinthians (BRA) São Paulo (BRA) 2-1 y 2-0 2014 Atlético Mineiro (BRA) Lanús (ARG) 1-0 y 4-3 (t.s.) 2015 River Plate (ARG) San Lorenzo (ARG) 1-0 y 1-0 2016 River Plate (ARG) Independiente Santa Fe (COL) 0-0 y 2-1 2017 Atlético Nacional (COL) Chapecoense (BRA) 1-2 y 4-1 2018 Grêmio (BRA) Independiente (ARG) 1-1 y 0-0 (5-4 pen.) 2019 River Plate (ARG) Athletico Paranaense (BRA) 0-1 y 3-0 2020 Flamengo (BRA) Independiente del Valle (ECU) 2-2 y 3-0 2021 Defensa y Justicia (ARG) Palmeiras (BRA) 1-2 y 2-1 (4-3 pen.) 2022 Palmeiras (BRA) Athletico Paranaense (BRA) 2-2 y 2-0 2023 Independiente del Valle (ECU) Flamengo (BRA) 1-0 y 0-1 (5-4 pen.) 2024 Fluminense (BRA) Liga de Quito (ECU) 0-1 y 2-0 2025 Racing Club (ARG) Botafogo (BRA) 2-0 y 2-0 2026 Lanús (ARG) Flamengo (BRA) 1-0 y 3-2 (t.s.)

Los títulos de los equipos argentinos en la Recopa