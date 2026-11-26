Néstor "Pipo" Gorosito reapareció y aniquiló a los dirigentes de San Lorenzo, al repasar su intempestiva salida después de apenas ocho partidos oficiales al mando del plantel profesional en este 2026. Durante la entrevista en Radio La Red (AM 910), el entrenador de 62 años fue durísimo con la Comisión Directiva actual, durante la gestión de Marcelo Culotta como presidente.

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El emblema del club de Boedo disparó munición gruesa al respecto, ya que manifestó que los vigentes directivos "no entienden nada" de lo que ocurre en el día a día. Por si fuese poco, recordó que pasaron "un montón de cosas extrañas" en los tres meses que duró su breve ciclo y así lo ejemplificó: "Había jugadores que no fueron nunca a una práctica, a entrenar, y cobraron todo el año. Si jugaban un partido en Primera, les daban 50.000 dólares...".

Gorosito apenas duró ocho partidos tras firmar con el San Lorenzo de Culotta.

"Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta, séptima fecha, y en la octava me echaron", arremetió Gorosito contra la dirigencia de San Lorenzo. Apenas terminado el mercado de pases y conformada definitivamente la plantilla, la cúpula azulgrana decidió prescindir de sus servicios de manera prematura. Acerca de los polémicos sucesos cotidianos en el cuadro de Boedo, uno de los mejores futbolistas de su historia detalló que “en la Nave se percibe la mala onda".

Con mucha bronca e impotencia, el exenganche dejó en claro que "en San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos (negocios)...”. En cuanto al aspecto económico, contó que su despedida del "Ciclón" ya está resuelta: “Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui”.

De cara al futuro de la entidad de sus amores, remató:“Si no hay una unión, es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté (Rubén Darío) Insúa porque defiende al club”. Por estos días, "Pipo" se encuentra sin trabajo y a la espera de nuevas oportunidades profesionales, tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

Los números de Gorosito en el último ciclo como DT de San Lorenzo