Uno de los jugadores que más tensiones provoca cada vez que expresa su parecer es Paulo Dybala, debido a que existe una enorme ilusión en Boca de verlo con la camiseta puesta. Sin embargo, en esta oportunidad, el volante argentino lanzó una frase sobre el final de su carrera que lo aleja de gran manera de aquel deseo que Leandro Paredes tiene y que busca convencerlo de que se haga realidad en los próximos mercados de pases.

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Si se revisa la ficha de Paulo Dybala, es posible apreciar que acaba de renovar su contrato por una temporada y que el mismo culminará el próximo 30 de junio de 2027. De momento, no hay charlas para extenderlo y es por ello que la frase que acaba de soltar es una que apunta de manera directa a la próxima ventana de transferencias.

"Espero terminar mi carrera en la Roma. Sería hermoso retirarme acá. No veo tantos clubes donde podría terminar y amo estar en este club", manifestó en un contacto con los medios italianos. Estas palabras del volante exponen que tiene la intención de extender el vínculo por un par de temporadas más. Algo que desde la institución se desconoce de manera absoluta.

Hay que recordar que Leandro Paredes, junto a Juan Román Riquelme, busca convencer al argentino para que regrese al país y se ponga la camiseta de Boca. El hecho de haber ganado la Copa Sudamericana y sumar minutos en la próxima Copa Libertadores es un elemento que utilizarán en el próximo mercado de pases para intentar convencerlo de que rompa su vínculo.

No obstante, hay un detalle más que fundamental y es que las pretensiones económicas de Paulo Dybala se encuentran lejos de lo que el conjunto Xeneize puede llegar a afrontar. Esto es producto de que los medios italianos filtraron que dispone de un salario anual de 5 millones de euros. Algo que rompería de gran manera la estructura del plantel y que, de forma inmediata, lo colocaría como el jugador mejor pagado del fútbol argentino, por lejos.

El otro campeón del Mundo en Qatar que se encuentra en la mira de Boca

Otro jugador que se encuentra en la carpeta de Boca para el mercado de pases de verano es Nicolás Tagliafico, debido a que existen rumores de que Lautaro Blanco pueda marcharse al exterior en caso de que llegue una oferta formal por la totalidad de su ficha. Es por ello que desde el Xeneize habrían realizado contactos con el lateral izquierdo.

Lo particular es que no se trata del único interesado en el fútbol argentino, porque River también mantuvo charlas con su agente y aspira a sumarlo en el mercado invernal de la Argentina, que es el momento en el que el jugador quedará con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Olympique de Marsella de Francia.