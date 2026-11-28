La final de la Copa Libertadores, entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, se demoró varios minutos por un accidente con la copa inflable. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La final de la Copa Libertadores tuvo un prólogo tan insólito como inesperado. En el estadio Centenario de Montevideo, la Spidercam, que toma las imágenes aéreas, quedó enganchada en la réplica inflable del trofeo, instalada en el centro de la cancha, y demoró el inicio del duelo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. La transmisión internacional lo evitó, pero el relato de ESPN lo dejó al descubierto.

Qué pasó con la Copa inflable en el Centenario

Cuando era el horario previsto para el inicio de la final, la pelota no rodaba. Ni bien los futbolistas salieron a la cancha, la Spidercam que tomaba un plano general desde las alturas se quedó congelada.

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El motivo apareció segundos después. Mientras sonaba el himno argentino, la cámara que enfocaba los rostros de los jugadores de Estudiantes de La Plata dejó ver, en segundo plano, que el dispositivo había quedado atorado en la parte superior de la réplica inflable de la Copa Libertadores, instalada en el centro del campo.

El imprevisto obligó a postergar el silbatazo inicial del árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Hubo que destrabar la cámara, retirar el inflable y quitar la lona publicitaria ubicada en el medio de la cancha.

Una vez resuelto el problema, se realizó un minuto de silencio al cumplirse diez años de la tragedia de Chapecoense. El partido empezó finalmente cuatro minutos después de las 17. Fue un atraso breve, pero llamativo por lo insólito del episodio.

Mariano Closs y el detalle de lo que sucedió

La señal internacional que distribuyeron las cadenas de todo el mundo evitó mostrar el percance. Sin embargo, desde la transmisión de ESPN, el relator Mariano Closs no lo dejó pasar y anticipó que podía haber una demora.

"Se ha trabado una cámara, la de aire. ¿Ven detrás de los jugadores en la Copa? Se trabó la cámara. Así que algo inmediatamente de urgencia tendrán que hacer", planteó. Y agregó: "Es lo que están intentando hacer los colaboradores detrás de los jugadores, pero se trabó una cámara en esa copa inflable".

(Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Closs tomó el episodio con humor junto a su comentarista, Diego Latorre: "Es extraordinario, es increíble lo que pasó. Se les trabó la cámara de aire". Desde el campo de juego, Federico Bueno aportó una pista sobre lo que había fallado: "Pasa que ayer, en la prueba, no inflaron la Copa". Latorre explicó por qué la solución no era sencilla: "Ahora no quieren bajarla del todo la Copa por miedo a que se caiga la cámara".

Los minutos pasaban y la situación no se destrababa. "Están esperando retirar la lona del césped... No están retirando la lona todavía, porque no pueden retirar la base de la copa inflable", describió Closs. "La lona no se mueve, la base lo impide. Es increíble que con tanta preparación esto haya ocurrido".

"Hace cinco minutos que hay diez personas o veinte, que no pueden destrabar la situación", sumó Latorre. El relator dejó en claro por qué decidieron contarlo: "La televisación internacional evita mostrarlo, pero somos periodistas y hay que contárselo".

El desenlace también tuvo su toque de humor: "¡Ahí está! Ahí se la llevan, herida la Copa. Ahora sí van al círculo central los protagonistas. Se limpió el campo de juego".

Cómo funciona la Spidercam

Este tipo de cámara aérea es habitual en los grandes estadios. Funciona con un entramado de cables y varios motores que regulan la tensión, lo que le permite desplazarse por encima del césped.

Movimiento: se mueve hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, y puede cambiar de altura.

Imagen: envía tomas estabilizadas en tiempo real.

Ventaja: permite planos elevados y seguir a los jugadores sin poner una grúa dentro del campo.

Justamente esa capacidad de bajar y desplazarse sobre la cancha fue la que la dejó enganchada en el inflable.