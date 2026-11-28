"Chavo" Fucks tuvo un cruce en vivo con hinchas de Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes.

A falta de pocos minutos para el inicio de la gran final de la Copa Libertadores, el clima ya estaba caliente en Montevideo. Mientras salía en vivo por C5N desde las inmediaciones del estadio Centenario, Diego "Chavo" Fucks perdió la paciencia con un grupo de hinchas de Palmeiras que saltaban detrás de él y no lo dejaban trabajar en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata.

Qué pasó con el Chavo Fucks en Montevideo

El periodista estaba cubriendo la final en la capital uruguaya, que comenzará a las 17 de este sábado. Como pasa en cada definición continental, los alrededores del estadio estaban llenos de hinchas, y un grupo de simpatizantes brasileños se ubicó justo detrás de la cámara.

Al principio, Fucks intentó seguir con su informe como si nada pero la situación se le fue de las manos en pocos segundos y terminó con el periodista fuera del aire.

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Todo empezó con un comentario del propio Fucks, que intentó restarle importancia a lo que sucedía a sus espaldas: "Eh, ahora hay tres bobos saltando acá atrás. Lo cual no es un problema", dijo.

Desde el estudio, la respuesta fue inmediata: "No, no, no, no, no. Distrae un poco. Distrae un poco, nada más". Enseguida llegó la sugerencia de cambiar de lugar: "No sé si te querés acomodar, chabón. ¿Querés acomodarte?".

La respuesta del Chavo anticipó lo que vendría: "Sí, me voy a acomodar y los voy a acomodar". En el estudio entendieron que era mejor cortar. "Dale, te acomodás. Sacalo al chabón del aire, por favor. Y ahora, ahora volvemos con él", pidieron.

Antes de que la imagen cambiara, Fucks se dio vuelta hacia los hinchas y explotó: "Boludo, la concha de la lora... Tomatelas". La transmisión se cortó con un último pedido: "Por favor, sacalo. Ahí está, gracias. Muy bien".

Finalmente, el conductor del programa decidió sacar del aire al periodista deportivo para que pudiera reacomodarse ante la molestia que sentía de los fanáticos del conjunto brasileño.

Estudiantes vs. Palmeiras: la final que todos esperan

El cruce de Fucks fue apenas un capítulo de una jornada enorme. Estudiantes de La Plata y Palmeiras definen este sábado 28 de noviembre al campeón de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Centenario de Montevideo.

El equipo platense, que dirige Alexander Medina, buscará levantar su quinta Copa Libertadores, como recuerda AP. Del otro lado estará uno de los grandes de Brasil, que llega con una hinchada numerosa a Uruguay.

Una revancha con 58 años de historia

El duelo tiene un condimento especial. Estudiantes y Palmeiras ya se cruzaron en la final de 1968, que necesitó tres partidos para definirse. El desempate se jugó en el mismo estadio Centenario y lo ganó el conjunto argentino.

Ahora, 58 años después, el Centenario vuelve a ser el escenario de una final entre los dos. Y la previa ya dejó su primer momento viral, con el Chavo Fucks como protagonista.