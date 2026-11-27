A días de que la actual dirigencia deje el club, Independiente confirmó la venta de Santi López, una de las joyas que más ilusionaron en Avellaneda. Tigre ejecutó la opción de compra por el extremo de 20 años que brilló en el Mundial Sub 17, y el "Rojo" hizo públicas las cifras: cuánto cobra, en qué plazos y por qué la operación ya se metió de lleno en la campaña electoral.

Cuánto cobra Independiente por Santi López

La operación quedó cerrada en USD 1.500.000 netos, libres de impuestos, a cambio del 70% de los derechos económicos del futbolista. El pago no llega de una sola vez: se divide en cuatro tramos.

USD 300.000 a la firma.

Tres cuotas de USD 400.000, a cobrar a partir de 2027.

En otras palabras, el grueso del dinero ingresará cuando la actual comisión directiva ya no esté en funciones.

El club lo comunicó en sus canales oficiales: "El Club Atlético Tigre hizo uso de la opción de compra estipulada para adquirir el 70% de los derechos económicos del futbolista Santiago López. El monto definitivo de la operación asciende a USD 1.500.000 netos, libres de impuestos". Y despidió al jugador con un mensaje: "¡Santi, te deseamos lo mejor en tu carrera y éxitos en lo que viene!".

Hasta cuándo firmó en Tigre

Desde Victoria informaron que López firmará un contrato hasta 2029. Así se cierra una operación que había comenzado en enero como una cesión por doce meses, con una opción de compra cuyo monto no se había dado a conocer en aquel momento.

La decisión del Matador llama la atención por el contexto deportivo: el equipo no se metió en los playoffs del Torneo Clausura ni consiguió boletos para torneos internacionales de 2027. Aun así, la directiva apostó por el juvenil.

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En Tigre, López disputó 42 partidos, dio 6 asistencias y convirtió 3 goles. Fue un rendimiento sostenido que le alcanzó para ganarse la compra de su ficha.

De joya del Mundial Sub 17 a un ciclo sin brillo en el Rojo

La historia de Santi López en Independiente prometía otro final. Irrumpió hace tres temporadas como una de las máximas joyas de la cantera de Avellaneda, después de brillar en el Mundial Sub 17. Sin embargo, un largo tironeo por la renovación de su contrato terminó condicionando su paso por la Primera.

Una vez destrabado ese conflicto, firmó hasta fines de 2026 con una cláusula de salida de 20 millones de euros. En el Rojo jugó 20 partidos (15 como titular) y marcó 2 goles. Después salió a préstamo por un año a Rosario Central, que decidió no ejecutar la opción de compra, y luego repitió la modalidad en Tigre.

La distancia entre aquella cláusula de 20 millones de euros y el millón y medio de dólares de la venta final explica buena parte de la polémica.

La advertencia que Independiente había hecho sobre sus cedidos

Poco antes, la dirigencia había fijado una postura pública. Avisó que no iba a "vender a ningún futbolista del plantel profesional que se encuentre en calidad de cedido por un monto inferior a la opción de compra fijada al momento de concretar la operación a préstamo inicial".

Y en medio de las versiones sobre el futuro de López, agregó: "Aquellas entidades que quieran adquirir los derechos de los futbolistas que actualmente integran sus equipos, deberán negociar bajo las condiciones preexistentes o aguardar la finalización de los contratos y establecer nuevas operaciones con los próximos directivos electos a partir del 14 de diciembre".

El pase que desató un cruce en plena campaña

La transferencia quedó enseguida envuelta en el clima electoral de cara a los comicios del 13 de diciembre, y provocó un fuerte ida y vuelta entre los dos frentes principales.

Antes de que los clubes oficializaran el acuerdo, Gastón Gaudio, candidato de "Gente de Independiente", habló de la operación en Radio La Red: "Lo de López en Tigre me parece que Tigre tenía la opción y ejecutó la opción. No se podía hacer nada. Si Tigre pagaba el anticipo, tenía derecho a ejercer la opción".

La respuesta de Luciano Nakis, referente de la "Lista Roja", llegó por redes sociales y fue durísima: "Llegué a casa después de un nuevo encuentro con socios y no puedo parar de pensar en cómo es que un candidato anunció antes que el club la venta de Santi López. Anunciaron una opción que no era tal, comunicaron que no iban a vender por menos y, no conformes con mentir y regalar nuestro patrimonio, se lo cuentan primero a sus amigos".

Y lanzó una promesa de campaña: "No vamos a permitir que continúen haciendo sus negocios. Vamos a ganar y vamos a auditar hasta el último detalle. Así lo merece Independiente".

Lucas Brea, candidato a vicepresidente segundo en la boleta de Gaudio, defendió a su compañero de lista: "Cuando hablamos del trabajo que hicimos con Gente de Independiente estos 4 años, es esto: investigamos y nos preocupamos siempre por lo que pasa en el club, con empleados, periodistas y otros clubes. La oposición tiene que saber qué pasa, a nosotros nos importa Independiente".

Con la venta ya oficializada y las cuotas a cobrar desde 2027, el caso Santi López se suma a la lista de temas que la próxima dirigencia del Rojo tendrá sobre el escritorio desde el primer día.