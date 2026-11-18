El entrenador de San Lorenzo tomó una decisión tajante con el plantel en medio del conflicto por deudas salariales.

Rubén Darío Insúa tomó una decisión inesperada en San Lorenzo de Almagro. En medio del malestar por los sueldos atrasados, el entrenador les dio a los jugadores el viernes y el lunes libres, pegados al fin de semana largo. La medida se debió a que el plantel evaluaba hacer un paro este viernes si no cobraba, y la dirigencia todavía no tiene fechas de pago.

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El cuerpo técnico decidió que la práctica de este jueves sea la última de la semana. Los jugadores volverán a entrenarse recién el martes, por la mañana, y el grupo tendrá libres el viernes y el lunes, que se suman al fin de semana largo. Pero los motivos de este parate van mucho más allá de lo futbolístico.

Según informó el medio Mundo Azulgrana, los jugadores analizaban seriamente no presentarse a entrenar este viernes si no les depositaban el dinero que reclaman. Ante ese escenario, se optó por liberarlos el viernes y el lunes. Con esa jugada, la medida de fuerza quedó desactivada antes de concretarse.

Cuánto les debe San Lorenzo a los jugadores

Gran parte del plantel todavía espera saldos de agosto, a los que se suman los sueldos completos de septiembre y octubre. Hubo algunos pagos parciales, pero la deuda sigue generando un fuerte malestar puertas adentro. En algunos casos, los atrasos ya llegan a tres meses.

La reunión con los dirigentes que encendió la bronca

La decisión llegó apenas 24 horas después de una reunión clave. El martes, el vicepresidente Juan Manuel Campos y el tesorero Maximiliano Ferreira fueron al entrenamiento para hablar con los referentes del plantel.

Los dirigentes intentaron explicar la demora en los pagos, pero llegaban con una promesa incumplida. Se habían comprometido a empezar a saldar parte de la deuda el lunes anterior, y eso no pasó para casi ningún futbolista. Los jugadores escucharon los argumentos, pero se fueron sin ninguna garantía ni fecha confirmada de cobro.

Esa falta de precisiones aumentó el fastidio y alimentó la idea de no presentarse a trabajar el viernes. El reclamo amenazaba con pasar de una charla a un paro formal, hasta que el entrenador decidió liberar al grupo después de la práctica del jueves y la situación se descomprimió.

Una solución temporal para un problema de fondo

Con esta medida, el club encontró una salida para bajar la tensión y evitar un nuevo escándalo público. Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto. La dirigencia tendrá que encontrar soluciones reales para ordenar sus finanzas y ponerse al día con el plantel.

El cronograma de San Lorenzo hasta las vacaciones

El Ciclón no tiene más partidos oficiales en 2026, porque quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura. Por eso, transita sus últimas semanas de trabajo en la Ciudad Deportiva.

Jueves: último entrenamiento de la semana.

Viernes a lunes: días libres.

Martes: vuelta a los entrenamientos, por la mañana.

Viernes 4 de diciembre: última práctica e inicio de las vacaciones.

En definitiva, San Lorenzo tendrá cuatro días seguidos sin actividad. Pero detrás de la pausa hay un problema que no se resuelve con descanso: la deuda sigue abierta, los jugadores no tienen fechas de cobro y la tensión en el vestuario no baja.