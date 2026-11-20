El periodista y conductor Flavio Azzaro lanzó una dura acusación durante la emisión de su programa No La Ven en el canal AZZ, donde afirmó que existe una campaña orquestada por sectores opositores a la conducción de Boca Juniors encabezada por Juan Román Riquelme. Según expuso, las maniobras buscan desestabilizar el clima institucional del club en las horas previas a una instancia deportiva decisiva.

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Azzaro sostuvo que estas acciones responden al temor de la oposición política ante una posible consagración del equipo, lo que terminaría de afianzar el liderazgo de Riquelme al frente de la entidad de la Ribera por un largo período. En ese marco, detalló las diferentes líneas discursivas y episodios que, a su criterio, forman parte de la misma estrategia.

El vínculo entre Macri y Arruabarrena en el debate

El conductor se refirió a las versiones que intentan vincular las decisiones futbolísticas recientes con el expresidente de la institución, Mauricio Macri. Azzaro explicó que desde la oposición procuran adjudicarle influencia en la llegada de entrenadores a partir de su relación personal con Rodolfo Arruabarrena, exfutbolista y extécnico del club.

"Ustedes fíjense que la oposición de Boca labura desde hace mucho tiempo queriendo instalar que a Arruabarrena lo puso Macri. O sea, llegan hasta esos lugares, ¿por qué? Porque Arruabarrena tiene una gran relación con Macri, es amigo de Macri. Arruabarrena mismo dijo en una nota con Varsky que es amigo de Macri. Y ahora es Macri el que le marcó el camino a Riquelme porque trajo a Arruabarrena".

Azzaro consideró que el intento de asociar esas figuras busca instalar confusión entre los hinchas antes de un cruce fundamental. "En esta ocasión hay un plan sistemático para generar un quilombo en la previa de un partido que para Boca es muy importante. Y es algo que en los últimos tiempos yo lo he mencionado varias veces", remarcó durante el programa.

El escenario político y el respaldo a Riquelme

Al analizar los motivos que impulsarían este escenario, el conductor subrayó el impacto que tendría un resultado favorable en el plano deportivo e institucional. De acuerdo con su visión, una consagración del conjunto xeneize dejaría sin margen de acción a los dirigentes opositores de cara a las próximas contiendas electorales.

"Claro, ante la desesperación de que si el fin de semana gana Boca o si gana la Copa Argentina, y ni que hablar si se le da todo, la oposición de Boca nunca más va a gobernar pero ni un consorcio de edificio, porque hasta les va mal en la política nacional últimamente, los mean en todos lados", sentenció de manera contundente.

En esa misma línea, Azzaro analizó lo que representaría una victoria en el corto plazo: "Ahora salen a la cancha y hacen algo que, por más que no le esté pasando a mi club, pero entiendo cuando hay una opereta que se hace para perjudicar a una institución, porque Boca se va a jugar la vida el sábado. Porque Boca todo esto que construyó en el semestre, si no le toca ganar el sábado, ¿viste? Sí, obviamente que será un golpe duro. Entonces buscan lo imposible para que eso no suceda, porque, ¿ustedes no se dan cuenta que los que están en la vereda de enfrente tienen claro que si el sábado gana Boca hay Riquelmismo por 5 años, pero tranqui, eh? Cinco tranqui".

El repudio a la difusión de videos personales

Hacia el cierre de su exposición, Azzaro repudió de forma tajante la utilización de grabaciones privadas para desgastar la imagen de los futbolistas o dirigentes de la institución, puntualmente la viralización de un video registrado durante el cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes.

El conductor calificó la maniobra como una falta de límites éticos en la disputa política del club: "Entonces salen a jugar este partido, generan malas sensaciones, muestran un video de un cumpleaños de un menor. Algo asqueroso, algo asqueroso, de mal gusto", concluyó.