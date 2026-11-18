Las Eliminatorias sudamericanas podrían cambiar de cara a la próxima edición, que será clasificatoria para el Mundial 2030. Como la Selección Argentina de Lionel Scaloni, Uruguay y Paraguay ya están dentro de la Copa del Mundo porque albergarán al menos un partido de la fase de grupos cada uno, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) analiza seriamente realizar varias modificaciones para que los tres países mencionados "jueguen por algo" en el certamen continental. Ya estaría la anuencia por parte de la FIFA de Gianni Infantino.

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Ignacio Alonso, presidente de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) declaró en Carve Deportiva que las Eliminatorias podrían llegar a entregar un título oficial para el equipo que termine primero. Además, el formato podría pasar de la única tabla de posiciones del "todos contra todos" con los diez Seleccionados (18 fechas) a dos zonas de cinco, sistema que se implementa en la Nations League de Europa.

De concretarse esta flamante reglamentación, igualmente todavía resta conocer si habrá ascensos y descensos como ocurre en el Viejo Continente. Además, habría que saber si la definición tendrá el "Final Four" entre los cuatro mejores conjuntos. Los diez participantes serán los mismos: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela.

Los posibles cambios en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, uno por uno

Pasar de una única tabla de posiciones con las diez Selecciones a dos zonas de cinco. En esas zonas, habrá duelos de ida y vuelta, por lo que cada equipo disputaría ocho partidos.

Los dos mejores de cada zona jugarían un Final Four, con una segunda instancia con un cuadrangular de todos contra todos, a ida y vuelta. Serían seis encuentros para cada Selección y el que más puntos sume será el campeón.

Probables ascensos y descensos para que haya más competencia en las últimas fechas, en discusión.

La FIFA analiza pasar de 48 a 64 Selecciones para el Mundial 2030

El presidente Gianni Infantino admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina ya está clasificada en el Mundial 2030 porque será la sede de uno de los partidos celebratorios por los 100 años de la Copa del Mundo. En 2030 se cumplen los 100 años de la Copa Mundial, cuya primera edición se disputó en 1930. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero solo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios. Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos. España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo.

de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo. Marruecos: otra de las sedes principales.

otra de las sedes principales. Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Cuándo será el Mundial 2030

La agenda ya tiene su cronograma preliminar estructurado por la FIFA, el detalle de lo que se conoce hasta ahora es: