La primera entrevista del Vasco Arruabarrena antes de debutar en Boca y en plena cancha.

Antes de los títulos como entrenador, hubo un pibe de 17 años, rulos rubios y muchos nervios. Un video de archivo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en Boca Juniors se volvió viral en las redes: es su primera entrevista como jugador profesional, grabada en La Bombonera, mientras hacía la entrada en calor para su segundo partido en Primera y a días de su debut oficial.

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La escena es del 22 de abril de 1993. Boca jugaba un amistoso ante Colo-Colo de Chile en La Bombonera y, en el entretiempo, un juvenil se preparaba para reemplazar a Carlos Moya y jugar todo el segundo tiempo.

Era Arruabarrena. Lucía su recordada cabellera rubia enrulada y no podía ocultar la ansiedad. Al borde del césped, entre ejercicios precompetitivos, dio su primera entrevista como integrante del plantel profesional. No imaginaba la carrera que tenía por delante. Ese día, Boca goleó 3-0.

El video inédito de Arrubarrena en Boca

El que se acercó con el micrófono fue Alejandro Fabbri, que cubría el campo de juego. "Con susto, supongo. Es la primera vez que estás en el banco y ahora vas a tener que jugar...", le planteó el periodista. El Vasco, sin dejar de moverse, respondió con pocas palabras: "Un poco nervioso, nada más".

-¿Qué te dijo Tabárez?

-Que tome la subida del "2" y que me tranquilice, que juegue cualquier cosa para atrás y bueno... que haga lo que sé.

-Jugaste en el Seleccionado Sub 17 argentino, ¿no?, en Italia.

-Sí, en Italia.

-¿Estuviste en todas las inferiores de Boca?

-Sí, estuve, por suerte en todas.

El cierre llegó desde la cabina, con la voz de Enrique Macaya Márquez: "Es titular en la Reserva". Casi 34 años después, esa charla volvió a circular por las redes.

Su verdadero debut: Boca vs. Sevilla de Maradona

Aunque el video muestra su segundo partido, el estreno de Arruabarrena en la Primera de Boca había sido unos meses antes. Fue el 12 de octubre de 1992, en un amistoso internacional ante el Sevilla de España, que en ese momento tenía en sus filas a Diego Armando Maradona.

El partido se jugó en el estadio Chateau Carreras de Córdoba, que hoy lleva el nombre de Mario Alberto Kempes. Fue por la Copa Quinto Centenario, que recordaba los 500 años de la llegada de Colón a América. Ese día, el uruguayo Oscar Washington "el Maestro" Tabárez lo puso como titular. El equipo andaluz ganó 3-1.

El capitán de la Sub 17 de Gallardo y Verón

Cuando dio aquella entrevista, el lateral izquierdo nacido en Marcos Paz ya tenía experiencia internacional. Había sido el capitán de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Italia 1991, dirigida por Reinaldo "Mostaza" Merlo.

En ese plantel también estaban Marcelo Gallardo, Claudio Husaín y Juan Sebastián Verón, entre otros. Argentina terminó tercera: perdió con España en semifinales y le ganó a Qatar por penales en el partido por el tercer puesto.

La carrera del Vasco como jugador de Boca Juniors

El debut oficial por los puntos llegó apenas tres días después de aquella entrevista: el 25 de abril de 1993, ante Newell's. Fue el comienzo de una carrera en ascenso con la camiseta azul y oro.