El arquero se posicionó de gran manera en la previa de las elecciones en el Rojo con una foto que desató fuerte debate entre los hinchas.

Uno de los clubes más importantes del fútbol argentino, como es Independiente, va camino a celebrar elecciones presidenciales con todo lo que implica. La fecha elegida es el próximo 13 de diciembre. Hasta el momento, hay tres listas que se presentaron y que buscan quedarse con el voto de los hinchas. En la previa, se desprende que el "Dibu" Emiliano Martínez eligió un bando bastante claro, que se encuentra respaldado por un exjugador.

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Son tres las listas que se presentaron y que se encuentran realizando campaña en la zona de Avellaneda para intentar quedarse con la conducción del equipo por los próximos cuatro años. Una de ellas es Movimiento Independiente Auténtico, que cuenta con el periodista Enrique Sacco como máximo exponente. La segunda es Gente de Independiente/Puro Sentimiento Rojo, que dispone de la presencia del extenista Gastón Gaudio y del aporte de los petrodólares como promesa de campaña.

Mientras que la tercera lista que aparece en el horizonte es Lista Roja, que se encuentra encabezada por Luciano Nakis, quien se desempeña como actual prosecretario de la AFA y es el presidente de Deportivo Armenio, además de estar acompañado por Federico Di Pace y Daniel Bertoni. Una agrupación que también cuenta con el respaldo del "Kun" Agüero. Al parecer, esta lista es la elegida por el "Dibu" Martínez, a partir de una foto que comenzó a circular en las redes sociales.

"¿El mejor arquero de la historia de la Selección? Hincha del Rojo como vos y como yo", expresó Luciano Nakis en su cuenta de X (ex Twitter). En la foto es posible verlo junto al arquero de la Selección Argentina en un abrazo amistoso. Es por ello que este gesto fue considerado como un guiño hacia la Lista Roja de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre.

Insólito: Independiente fue inhibido por un jugador que ya vendió

Hace unos días se conoció que Independiente fue inhibido por el Bragantino de Brasil porque todavía reclama el dinero que le corresponde por la venta de Kevin Lomónaco. Lo particular de este movimiento en la FIFA es que se trata de un jugador que ya no forma parte del conjunto de Avellaneda debido a que fue vendido al Elche de España.

La operación se llevó a cabo por 5,5 millones de dólares a cambio del 80% de la ficha, pero en el medio se debieron descontar unos 1,5 millones porque el club Rojo debía dinero correspondiente al pase de Iván Marcone. Se suponía que la venta del central serviría para pagar los 1,5 millones que se le debían al conjunto brasileño, pero de momento no hay una explicación desde el club sobre por qué el dinero no fue girado para cancelar la operación.