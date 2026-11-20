Cuándo fue el último título internacional de Boca en la historia: la última vez que salió campeón

Boca Juniors se enfrentará al Atlético Mineiro con el objetivo de volver a alcanzar otro título internacional en la final de la Copa Sudamericana 2026. Se trata de la posibilidad de ponerle fin a la mala racha que tiene desde el 2008. A casi 20 años de su último triunfo, el Xenize podría volver a celebrar una victoria en el exterior.

¿Cuándo fue la última vez que Boca ganó un título internacional?

El Xeneize ganó un título internacional por última vez el 27 de agosto de 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí. El partido se jugó en Avellaneda con el conjunto de Sarandí como local, el Xeneize se impuso 3 a 1. La revancha, en la noche del 27 de agosto, terminó 2 a 2 y le alcanzó para quedarse con la serie por un global de 5 a 3.

El último título internacional que ganó Boca fue la Recopa Sudamericana en 2008

Se trata de la cuarta Recopa para el club de la Ribera, que ya había ganado la de 1990, la de 2005 y la de 2006. Aquel torneo se sumó a una racha dorada que había empezado con la Copa Libertadores 2000 y que tuvo como último gran hito continental la Libertadores 2007, con la final ante Gremio.

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Desde entonces, Boca sumó campeonatos y copas en el fútbol argentino, pero no volvió a consagrarse fuera del país. En ese tiempo disputó dos finales de Copa Libertadores, la de 2018 ante River Plate y la de 2023 frente a Fluminense, y en ambas se quedó con las manos vacías. En 2026, además, quedó eliminado en la fase de grupos del certamen continental.

Qué títulos internacionales tiene Boca Juniors

En su historia, el club acumula 18 títulos internacionales principales entre torneos de Conmebol y la Copa Intercontinental. El detalle es el siguiente:

Copa Libertadores: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007).

6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007). Copa Intercontinental : 3 (1977, 2000 y 2003).

: 3 (1977, 2000 y 2003). Copa Sudamericana: 2 (2004 y 2005).

2 (2004 y 2005). Recopa Sudamericana : 4 (1990, 2005, 2006 y 2008).

: 4 (1990, 2005, 2006 y 2008). Otras copas: la Supercopa Sudamericana de 1989, la Copa Master de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993.

Boca acumula 18 títulos internacionales

A estos se suman cuatro conquistas en antiguos torneos organizados por las asociaciones de Argentina y Uruguay.

Cómo llega Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026

El partido decisivo se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia. Boca ganó la Sudamericana en 2004 y 2005, y si vence a Atlético Mineiro, sumará su tercera corona y se convertirá en el primer tricampeón en la historia del certamen.

El equipo llega con una buena racha: terminó como líder de la Tabla Anual y consiguió un título local. Ahora buscará que esa alegría se complemente con el triunfo internacional, algo que no ocurre desde aquella noche de 2008.