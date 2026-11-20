Boca Juniors tendrá este sábado 21 de noviembre una cita decisiva con la historia. Desde las 19.30 (hora argentina), el equipo de la Ribera enfrentará a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, por la final de la Copa Sudamericana 2026. Además del título continental, el Xeneize tendrá dos importantes objetivos en juego: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana del próximo año.

El trofeo que puede jugar Boca si gana la Sudamericana

Uno de los grandes premios que tendrá Boca si supera al conjunto brasileño será la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027. Se trata de una competencia que enfrenta, en partidos de ida y vuelta, a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la temporada anterior.

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La definición será a partido único y enfrentará a dos equipos que buscarán quedarse con un trofeo de enorme valor deportivo. Para Boca, la posibilidad de volver a levantar una copa internacional representa una oportunidad especial, mientras que el conjunto brasileño intentará quedarse con su primer título en esta competencia.

Paredes, un gran líder del equipo.

De esta manera, si el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consagra en Barranquilla, tendrá que medirse con el ganador de la Libertadores 2026, cuya final disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre, en Montevideo. Así, el Xeneize podría protagonizar un nuevo cruce internacional ante otro equipo brasileño o tener un enfrentamiento argentino frente al Pincha. La Recopa será una nueva oportunidad para sumar una estrella internacional y comenzar el 2027 con otro objetivo de máxima importancia.

Boca también se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2027

El otro gran premio será la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Si derrota a Atlético Mineiro, Boca conseguirá automáticamente un lugar en la próxima edición del máximo certamen continental, con ingreso directo a la fase de grupos.

Esto le permitiría al conjunto azul y oro asegurarse su participación en la competencia más importante de Sudamérica, independientemente de las demás vías de clasificación que pueda conseguir durante la temporada.

Por lo tanto, la final ante Atlético Mineiro tendrá mucho más que un trofeo en disputa. Boca puede conseguir su tercera Copa Sudamericana, regresar a la cima internacional, asegurarse la Libertadores 2027 y ganarse el derecho de jugar otra final continental frente al campeón de América.