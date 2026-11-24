Carlos Tevez tendrá su despedida del fútbol el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera rodeado de varias estrellas y exjugadores de talla mundial. Este martes 24 de noviembre se confirmó cuándo saldrán a la venta las entradas para presenciar dicho encuentro que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, donde hizo gran parte de su historia. El "Apache" ya comunicó a algunos de los futbolistas que dirán presente y ahora se sabe en qué momento los hinchas podrán adquirir los tickets.

Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera y cómo comprarlas

A través de la cuenta de Instagram @AdiosApacheOficial, el exhombre del "Xeneize" confirmó que este miércoles 25 de noviembre desde las 12 del mediodía iniciará la preventa exclusiva para estar en dicho encuentro. La misma será sólo para clientes Master Card del BBVA y podrán comprar sólo cuatro tickets por persona. Por medio de la página http://apache.fantixtickets.com/ estarán disponibles en las próximas horas y quienes estén interesados tendrán que completar el registro a través de la web.

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Una vez en la página principal habrá que ingresar a "Registrarse ahora" para llenar datos tales como nombre, apellido, DNI, mail, edad, contraseña e incluso si la persona es o no socia de Boca Juniors. Una vez completados los cuadros correspondientes, los usuarios quedarán registrados para realizar la compra en la preventa de este miércoles y asegurarse un lugar. Lo que aún no está confirmado es el precio de las entradas que seguramente se sabrá en el momento de adquirirlas. Además, en la misma página hay detalles acerca de lo que sucederá el 20 de diciembre en La Bombonera -con horario a definir-.

Todo lo que hay que saber de la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera

Qué estrellas están confirmadas para la despedida de Tevez en La Bombonera

Sergio "Kun" Agüero (ex compañero en el Manchester City y la Selección Argentina).

Martín Palermo (ex compañero en Boca).

Gianluigi Buffon (ex compañero en la Juventus).

Leandro Paredes (figura actual de Boca, no llegaron a compartir plantel).

Rio Ferdinand (ex compañero en el Manchester United).

Cuándo es la despedida de Tevez

La despedida de Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera. El propio exfutbolista confirmó la fecha a través de sus redes sociales con un anuncio que llevó el lema "Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda". La posibilidad de organizar el homenaje en el estadio xeneize se concretó después de una conversación entre Tevez y Riquelme, presidente de Boca, quien puso a disposición la cancha para que su excompañero pudiera despedirse ante los hinchas. Si bien el Apache anunció su retiro del fútbol profesional en 2022, todavía tenía pendiente un último encuentro de reconocimiento en el campo de juego. La Bombonera será el escenario elegido para cerrar esa etapa de su carrera.

Los números de Tevez en Boca