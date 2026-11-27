Tomás Palacios es una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino. Un futbolista que sorprende por su calidad para salir jugando desde el fondo del campo de juego con un altura de 1,96 metros. Y que se puede desempeñar tanto en la lateral izquierdo como en la posición de zaguero central, ofreciendo un gran despliegue. El jugador de Estudiantes de La Plata está muy identificado con Estudiantes de La Plata, pero el joven dio indicios de ser hincha de otro club.

De qué equipo es hincha Tomás Palacios

El defensor es simpatizante de River y sus antiguas publicaciones en redes sociales dejaron pruebas de ese sentimiento. Varios tuits que compartió en su cuenta personal se viralizaron y pusieron sobre la mesa que el jugador es hincha del club. Los mensajes, escritos antes de que su nombre apareciera vinculado con la institución, permiten conocer una faceta poco conocida de su historia.

Los tuits de Tomás Palacios sobre River

Una de las publicaciones que más repercusión generó fue realizada el 23 de octubre de 2019. En aquella oportunidad, Palacios citó un mensaje de la cuenta oficial de River que decía "¡Esta es tu gente!" y lo acompañó con seis emojis de corazones. Una clara muestra de su simpatía por el Millonario. Otro de los mensajes que llamó la atención apareció el 13 de diciembre de ese mismo año. En esa ocasión, el defensor escribió "Gracias mi vida", acompañado por un corazón y una gallina, un símbolo históricamente relacionado con River.

Uno de los tuits de Palacios.

Pero esas no fueron las únicas señales de su fanatismo. Entre sus antiguas interacciones también aparecieron referencias a los clásicos frente a Boca, celebraciones por los triunfos del equipo y publicaciones vinculadas con el acompañamiento de los hinchas. Además, Palacios compartía contenidos relacionados con el buen momento futbolístico de River durante el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. Sus interacciones en redes sociales dejaron en evidencia que seguía de cerca la actualidad del equipo y que no ocultaba sus preferencias futbolísticas.

Tomás Palacios enamorado de su equipo.

La mayoría de esas publicaciones corresponden a 2019, 2020 y 2021, cuando el futbolista tenía entre 14 y 16 años y se encontraba en plena etapa de formación. Con el paso del tiempo, los mensajes comenzaron a circular nuevamente y despertaron la curiosidad de los usuarios.

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Incluso, después de que sus antiguos tuits tomaran repercusión, varias de esas publicaciones dejaron de estar disponibles en su cuenta de X. Así, más allá de su presente profesional, el defensor quedó expuesto por un costado personal que hasta ahora había pasado inadvertido para buena parte del público: su simpatía por River, un sentimiento que había expresado públicamente mucho antes de convertirse en un nombre conocido del fútbol argentino.