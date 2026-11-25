Estudiantes de La Plata está ante la posibilidad de conseguir una de las consagraciones más importantes de su historia. Este sábado 28 de noviembre, el "Pincha" se enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 y, además de la posibilidad de conquistar su quinta estrella continental, tendrá la oportunidad de asegurarse un calendario internacional de primer nivel para las próximas temporadas.

A qué torneos clasifica Estudiantes si es campeón de la Copa Libertadores 2026

Si el equipo dirigido por Alexander Medina consigue levantar el trofeo, obtendrá la clasificación a cuatro competencias internacionales: la Libertadores 2027, la Recopa Sudamericana 2027, la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Las clasificaciones que abre la Copa Libertadores 2026

Estudiantes viene de eliminar a Flamengo.

Copa Libertadores 2027

El primer premio será asegurarse un lugar en la próxima edición del máximo certamen continental. Estudiantes ingresará como campeón vigente de la Libertadores 2026 y tendrá la posibilidad de defender el título, independientemente de su posición en el torneo local. De esta manera, podrá continuar su participación internacional y buscar una nueva consagración.

Recopa Sudamericana 2027

Otro de los compromisos que tendría el Pincha será la Recopa Sudamericana, donde se enfrentará a Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final.

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La serie se disputará a dos partidos, con encuentros de ida y vuelta programados para el 17 y el 24 de febrero de 2027. Será un cruce especial entre dos de los clubes más importantes del fútbol argentino, con un nuevo título internacional en juego.

Copa Intercontinental 2026

La consagración también le permitiría representar a Sudamérica en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El campeón de la Libertadores ingresará directamente al Derbi de las Américas, donde deberá enfrentar a Toluca, ganador de la Concacaf.

Ese encuentro está previsto para el 9 de diciembre en Qatar. Si Estudiantes avanza, disputará la Copa Challenger frente a Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, el 12 de diciembre. El vencedor de esa instancia jugará la final de la Intercontinental ante París Saint-Germain, el 16 de diciembre.

Mundial de Clubes FIFA 2029

Por último, Estudiantes obtendría una plaza para el Mundial de Clubes 2029. La clasificación corresponde a los campeones de las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028 de la Libertadores, dentro del sistema de distribución de cupos sudamericanos previsto para el certamen.

El camino de Estudiantes hasta la final

El recorrido del Pincha no fue sencillo. En la fase de grupos terminó segundo en la Zona A, detrás de Flamengo. En octavos de final eliminó a Universidad Católica, con un empate 1-1 en la ida y una victoria 3-0 en la revancha.

En cuartos superó a Corinthians: igualó 1-1 en La Plata y ganó 1-0 en Brasil. Finalmente, en semifinales protagonizó una serie muy exigente frente a Flamengo. Después de dos empates sin goles, consiguió la clasificación en el Maracaná mediante una victoria 3-2 en la definición por penales. Ahora, frente a Palmeiras, tendrá la posibilidad de transformar ese sufrido recorrido en una consagración que le abriría las puertas a cuatro grandes desafíos internacionales.