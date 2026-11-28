Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2026 con un objetivo que va más allá de conquistar el título más importante de Sudamérica. El ganador también tendrá la posibilidad de disputar una competencia internacional organizada por la FIFA, que reúne a los campeones de las distintas confederaciones y permite medirse con algunos de los mejores equipos del mundo.

Qué es la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental de la FIFA 2026 es un torneo anual que reúne a los seis clubes campeones de las principales competiciones continentales. Su objetivo es consagrar al mejor equipo del mundo de cada temporada, mediante un sistema de eliminación directa. Se trata de la tercera edición de este formato, que comenzó en 2024 después de la reorganización del Mundial de Clubes, que pasó a disputarse cada cuatro años con 32 participantes.

Flamengo durante la competencia el año pasado.

El certamen ya comenzó en agosto y tiene a varios equipos clasificados. El representante sudamericano saldrá de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El ganador obtendrá el boleto para continuar la competencia en diciembre.

Cómo se juega la Copa Intercontinental 2026

A diferencia del antiguo formato del Mundial de Clubes, los seis campeones continentales no comienzan todos desde la misma instancia. El representante europeo, París Saint-Germain, accede directamente a la final, mientras que los demás equipos deben superar distintas eliminatorias.

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El recorrido del campeón de la Libertadores será el siguiente:

9 de diciembre: Derbi de las Américas. El ganador de la Libertadores enfrentará a Toluca de México, campeón de la Concacaf. El partido se jugará en el estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar.

12 de diciembre: Copa Challenger. Si supera al conjunto mexicano, deberá medirse con Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, campeón africano.

16 de diciembre: final de la Copa Intercontinental. El vencedor de la Copa Challenger enfrentará al París Saint-Germain, campeón de la Champions League, en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán.

Los tres encuentros decisivos se disputarán en Qatar. La FIFA confirmó que los partidos comenzarán a las 20 (hora local) en las dos primeras instancias, mientras que la final será a las 19.

Qué equipos participan

Además de los representantes de Sudamérica, Europa, África y Concacaf, el torneo cuenta con Al-Ahli de Arabia Saudita, campeón asiático, y Auckland FC de Nueva Zelanda, representante de Oceanía.

De esta manera, Estudiantes o Palmeiras podrían tener una oportunidad histórica de representar al fútbol sudamericano en una competencia que reúne a los campeones de todo el planeta y que tendrá al PSG como principal candidato a quedarse con el trofeo.