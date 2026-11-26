Nuevamente, Estados Unidos se quedó con la organización de la Copa América, pero en esta oportunidad será para la temporada 2028. Aunque habrá una serie de cambios más que considerables que la CONMEBOL aplicará en la organización del certamen, porque se anunció una mayor participación de equipos con el fin de que la competición tenga más atractivo y disponga de otra cantidad de partidos para presentar.

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Después de que Argentina y Ecuador se presentaran como posibles sedes para organizar el certamen internacional de selecciones, la CONMEBOL, por medio de Alejandro Domínguez, anunció que nuevamente se va a disputar el certamen en territorio norteamericano. No obstante, no se encuentran definidas las sedes, pero la estructura del último Mundial puede que ayude de gran manera a resolver varios problemas de organización, como también de concentración de los equipos de cara a los partidos que se desarrollen.

Por otro lado, se confirmó que se sumarán seis equipos a la Copa América y estos serán selecciones que se encuentran bajo la tutela de la CONCACAF. Está más que claro que Estados Unidos, por ser el organizador, tendría un cupo asegurado, mientras que los demás cupos se definirán por medio de la Copa de Oro. Los mejor posicionados irán de manera directa al certamen internacional.

De esta manera, se podrán llevar a cabo cuatro zonas con la misma cantidad de equipos y así aumentar no solo la cantidad de encuentros a disputar, sino también las fases de eliminación a desarrollar. De momento, los conjuntos clasificados son todos los integrantes de la CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mientras que la fecha elegida para llevar a cabo la competencia es el receso que se da a mitad de año en las principales ligas de Europa. Esto es producto de que los equipos clasificados puedan convocar a sus máximas figuras y desarrollar así partidos de gran despliegue futbolístico. A falta de una confirmación, se estima que el certamen comenzaría en los primeros días de junio y culminaría en la primera o segunda semana de julio.

La Argentina podría disputar un partido amistoso frente a Brasil

En lo que respecta a la temporada 2026, no hay más chances de que la Selección Argentina dispute un partido amistoso, debido a que no se encuentran disponibles ventanas FIFA para llevarlo a cabo. Pero de cara al 2027, precisamente para el mes de marzo, hay una chance de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se pueda enfrentar en un encuentro mano a mano que de amistoso tendrá poco y nada, frente a Brasil.

Hay negociaciones entre las dos federaciones para poder llevar a cabo este tipo de partido, que no se repite desde la temporada 2019, cuando se cruzaron en el marco del Superclásico de las Américas y que culminó con la victoria argentina por 1-0 en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita. Al igual que en aquella oportunidad, otro aspecto clave para que el amistoso se lleve a cabo es que debe ser fuera de los dos países. Se estima que la sede que pica en punta podría ser Londres.