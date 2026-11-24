Conmebol confirmó este martes la sede de la Copa América 2028, el próximo certamen continental que disputará la Selección Argentina de Lionel Scaloni. A través de sus redes sociales y su página oficial, el organismo anunció que Estados Unidos albergará una vez más la competición, al igual que la última edición disputada en 2024.

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El torneo, organizado en conjunto con la Concacaf, se jugará entre el 9 de junio y el 9 de julio, y contará con la participación de 16 selecciones. En esta ocasión, la 'Albiceleste' tiene la oportunidad de consagrarse tricampeón por segunda vez en su historia: la única vez que alcanzó ese logro, que también es la única en la historia de toda la Copa América, fue cuando se alzó con el título de forma consecutiva entre 1945 y 1947.

"Esta decisión marca un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo, que reunirá una vez más a las mayores estrellas del fútbol del continente en una competición que celebra la pasión, la tradición y la grandeza de este deporte", expresó el comunicado conjunto entre Conmebol y Concacaf.

Por su parte, el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, también resaltó la importancia de que el torneo vuelva a suelo norteamericano. "La Copa América de la CONMEBOL es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, nuestra historia y la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028, volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con la Concacaf y nuestro compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no conoce fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos".

Qué países participarán de la Copa América 2028

De momento, sólo se tiene conocimiento de que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran confirmados como participantes, mientras que la presencia de Estados Unidos como organizador del certamen lo colocaría como el integrante número 11. Por otra parte, el resto de equipos se definirán por su clasificación en la Copa Oro 2027.

Las anteriores Copas América en Estados Unidos

Las Copa América que se desarrollaron en Estados Unidos, tanto en el 2016, conocida como la Copa Centenario, como en la edición del 2024, contaron con la particularidad de que estuvieron compuestas por 16 participantes. A las 10 selecciones correspondientes de la CONMEBOL se les sumaron equipos como Haití, México, Panamá, Costa Rica, México, Jamaica y Canadá. Mientras que el sistema de clasificación fue que los dos primeros de cada zona avanzaban de manera directa hacia los cuartos de final.

El hecho de que se pretenda duplicar la cantidad de equipos permite apreciar que la CONMEBOL tiene la intención de hacer un torneo más grande, que dure más en el calendario, y darle una chance a aquellas selecciones menores de que puedan avanzar de ronda y soñar con la posibilidad de llegar lo más lejos posible en el certamen.