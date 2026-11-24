El periodista y conductor Flavio Azzaro analizó en su canal AZZ el presente futbolístico de Boca Juniors tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana y remarcó el fuerte impacto anímico y deportivo que el logro genera sobre su clásico rival. Durante su editorial, Azzaro sostuvo de manera categórica que el resultado reciente marca un quiebre en el panorama continental y posiciona al conjunto de la Ribera en un lugar de privilegio para las próximas competencias oficiales.

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"Hoy Boca destrozó a River. Hoy el de River está destruido", disparó el conductor al iniciar su reflexión. A partir de esa premisa, fundamentó su postura en la clasificación y el rol protagónico que tendrá la institución en el plano internacional: "Boca el año que viene juega la Copa Libertadores como campeón de la Sudamericana. Porque no me vengan con 'No, no, no, pero es la Sudamericana'. ¡A las pelotas! Hoy Boca es el que más títulos internacionales tiene, el que más Copa Sudamericana ganó, el que va a jugar la Copa Libertadores como candidato porque es el campeón de la Sudamericana, el que va a jugar la Recopa".

La proyección en la Copa Libertadores y el escenario de los clubes brasileños

En su análisis, Azzaro puso el foco en el potencial del plantel de cara a la máxima cita continental y consideró que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para pelear por el título. Según el conductor, el club tiene margen para potenciar sus aspiraciones si realiza incorporaciones puntuales en el mercado de pases.

"Si mantiene la base y trae dos o tres jugadores, que habrá tiempo para hablar de eso, es candidataso a ganar la Copa Libertadores. Recontra candidato", aseguró. En esa misma línea, evaluó el panorama regional y la paridad con los equipos de Brasil, teniendo en cuenta la modificación del escenario económico y deportivo de esos clubes.

"Ahora viene, como lo hemos analizado, la etapa de dónde se pararán los brasileros. Ya sin tantos sponsors de las casas de apuestas, ¿dónde se pararán los brasileros?", planteó Azzaro. Para ejemplificar la posibilidad real de competir de igual a igual, mencionó antecedentes recientes de otros clubes argentinos: "Ya vimos con Estudiantes y con Racing la etapa anterior que a la semifinal podés llegar y a la final también".

Asimismo, el comunicador comparó la versión actual del equipo con campañas previas en las que el conjunto xeneize disputó las instancias decisivas del certamen continental. "Un Boca peor que este llegó a la final de la Copa Libertadores, pero algo siempre le terminó faltando a Boca en los últimos años. Yo creo que ese algo este equipo lo tiene. Con un poquitito este equipo lo tiene", remarcó.

El balance del ciclo de Rodolfo Arruabarrena y los años sin títulos continentales

Otro de los ejes centrales de la exposición de Azzaro estuvo dedicado a la figura de Rodolfo Arruabarrena y el valor que adquiere la obtención de este campeonato en el ciclo del entrenador. Para el periodista, la conquista sirvió para ratificar el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses.

"Hoy Arruabarrena revalidó todo lo que venía haciendo durante el semestre", afirmó de manera contundente. El conductor vinculó este logro con la necesidad histórica del club de cortar una racha negativa prolongada en los torneos organizados por la Conmebol.

"¿Y por qué digo hoy? Porque Boca no podía no ganar en el ámbito internacional desde hace 18 años. Porque Arruabarrena aparte había sido protagonista del comienzo de la etapa más triste de Boca", profundizó.

Por último, Azzaro matizó el peso de esa sequía al recordar el contexto vivido por el clásico adversario en diferentes pasajes de ese período. "Dentro de esos 18 años, hay años donde a Boca no ganar, sí, siempre no ganar duele, el partido con Corinthians. Pero después miraba para el costado y veía que River estaba mortadela. Entonces contar estos 18 años de la misma manera no tiene sentido", concluyó el periodista en su análisis.