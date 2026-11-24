Dybala, con contrato en la Roma hasta junio del 2027, adelantó cómo se ve a futuro tras los rumores de su llegada a Boca.

Paulo Dybala rompió el silencio sobre su futuro y llamó la atención en Boca Juniors. En la conferencia de prensa previa al duelo ante PSG por la UEFA Champions League, la "Joya" admitió que desea terminar su carrera en la Roma. Sin embargo, dejó una salvedad que ilusiona al "Xeneize", que lo buscó a mitad de año y podría volver a intentarlo cuando quede con el pase en su poder.

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Tras ser consultado si le gustaría colgar botines en la Roma, el cordobés no anduvo con vueltas. "Eso espero, sería muy bonito para mí. Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro sitio", afirmó Dybala en la conferencia de prensa que dio junto a Gian Piero Gasperini en la previa del partido ante el conjunto francés, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions.

Pero el argentino no cerró la puerta del todo. "Aunque en el fútbol moderno hay muchos cambios. Tengo un contrato de un año aquí, estoy disfrutando del momento y luego ya veremos", expresó el surgido en Instituto, sin descartar una eventual salida del fútbol europeo.

El contrato de Dybala en Roma

Ese "luego ya veremos" tiene una fecha concreta. El vínculo de Dybala con la Roma vence el próximo 30 de junio y, a partir de ese momento, quedará con el pase en su poder. Eso lo pondrá otra vez en el centro de la escena en el próximo mercado de pases, como ya ocurrió a mitad de este año.

El exjugador de Palermo desembarcó en la capital italiana en el verano europeo de 2022, tras aceptar la propuesta del equipo que entonces dirigía José Mourinho. Firmó originalmente por tres años, hasta el 30 de junio de 2025. Desde entonces, se afianzó como uno de los referentes indiscutidos del conjunto giallorosso, aunque en la actual temporada sufrió problemas físicos que lo marginaron de las canchas durante un tiempo.

Boca Juniors estuvo cerca de Dybala: el factor Paredes

En el último mercado de pases, Dybala estuvo cerca de sumarse a Boca. Según trascendió en distintos medios argentinos e italianos, Juan Román Riquelme hizo gestiones para incorporarlo, ya que se trata de un futbolista de su agrado. Sin embargo, diversos motivos impidieron que la operación llegara a buen puerto.

El factor decisivo fue Gian Piero Gasperini. El entrenador de la Roma presionó para retener a la Joya y lo puso como condición primordial ante la dirigencia. El club hizo un importante esfuerzo económico para evitar la salida del atacante, que finalmente optó por continuar en Italia y extendió su contrato en junio pasado.

Hay un factor que juega a favor de Boca: la profunda amistad entre Dybala y Leandro Paredes. Ambos compartieron plantel en la Selección Argentina y en la Roma, donde forjaron una relación muy cercana. El capitán de Boca admitió en varias oportunidades que insiste constantemente para convencer a su amigo de ponerse la camiseta azul y oro.

Cuándo podría llegar Dybala a Boca

En Boca no descartan volver a la carga en el próximo mercado. La idea sería darle un salto de jerarquía al plantel campeón que dirige Rodolfo Arruabarrena, con la mira puesta en la Copa Libertadores 2027.

De todos modos, por su situación contractual, la chance cobra más fuerza hacia mitad de año, cuando Dybala quede libre, pensando en unos eventuales octavos de final del torneo. Hasta entonces, la Joya seguirá disfrutando de su presente en la Roma. Y en Boca, cada palabra suya se seguirá leyendo con lupa.