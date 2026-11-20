A partir de un reclamo del Millonario, el caso del lateral derecho fue revisado y se decidió disminuir su sanción tras la patada en el Superclásico

Después de la derrota en el Superclásico, River inició un reclamo formal en el Tribunal de Disciplina de la AFA para que se revea la sanción impuesta a Gonzalo Montiel por la tarjeta roja que había sufrido. Esto llevó a que se repasara el expediente escrito por Nicolás Ramírez y se comparara con situaciones similares anteriores para determinar si hubo o no una exageración en la cantidad de fechas de suspensión que se le habían impuesto.

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Lo primero que se desprende es que el árbitro había anotado en su informe juego brusco grave, una acción que por lo general suele sancionarse con dos fechas de suspensión. Es por ello que desde el Millonario presentaron un informe para que la pena de tres partidos se redujera, no solo porque se trata de un jugador más que importante para la formación inicial, sino porque consideraban que había sido exagerada la sanción.

El paso de los días expone que el Tribunal de Disciplina de la AFA notificó en su Boletín Oficial la decisión de que la sanción de Gonzalo Montiel pasara de tres a dos partidos. Aunque esto impide que pueda sumar minutos frente a Lanús en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. Esto se debe a que todavía debe cumplir una fecha de suspensión y recién podrá sumar minutos en el hipotético caso de que el equipo dispute los cuartos de final.

Por lo tanto, el lateral derecho de River dispondrá de Giovanni González, quien se sumó en el último mercado de pases por medio de una operación de 800 mil euros con el Krasnodar de Rusia. El lateral uruguayo llegó para ser una alternativa clara en una posición donde tiene un dueño que, de momento, pareciera inamovible dentro del once titular.

El campeón del mundo con Argentina que River pretende para 2027

De acuerdo con las informaciones que comenzaron a circular en las últimas horas, River se encuentra en la búsqueda de un volante central para la temporada 2027. Esto permite pensar que no se renovará el préstamo de Fausto Vera y que regresará al Atlético Mineiro, mientras que Aníbal Moreno no termina de convencer debido a sus problemas físicos, que le impiden transformarse en una pieza fija dentro del once titular.

Por lo tanto, el Millonario comenzó a pensar que sería una buena idea quedarse con la ficha de Guido Rodríguez, quien se encuentra sumando minutos en el Valencia de España. Lo particular es que dispone de contrato hasta junio de 2028, lo que obligará al club argentino a negociar su contratación. Según el sitio Transfermarkt, el jugador dispone de un valor de mercado de 3,5 millones de euros, una cifra que muchas veces no suele coincidir con lo que los clubes pretenden al momento de negociar.