Lionel Messi cerró su 2026 oficial tras la eliminación de Inter Miami en los playoffs de la MLS. Cuándo vuelve a jugar y qué partido le queda este año.

Se terminó la temporada oficial para Lionel Messi. Inter Miami perdió ante Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs y se despidió de la chance de revalidar el título de la MLS conseguido en 2025. Sin embargo, el rosarino todavía tiene fútbol por delante: antes de que termine el año jugará un partido muy especial en la Argentina, y su vuelta en 2027 ya está agendada.

La agenda de Messi: dónde y cuándo vuelve a jugar

La eliminación cerró el calendario oficial, pero no el año futbolístico del capitán, ya que quedan dos fechas marcadas en rojo y las dos son en el país. La próxima vez que Messi pise una cancha será el 20 de diciembre, en La Bombonera. Allí formará parte del partido homenaje a Carlos Tevez, un evento fuera de la competencia oficial en el que, sin dudas, será una de las grandes atracciones.

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Su regreso con el club ya tiene día y escenario. El 19 de enero de 2027, Inter Miami enfrentará a River Plate en un amistoso en el estadio Monumental. Ese partido abrirá una temporada en la que la MLS estrenará cambios en su formato.

Entre una cita y otra, llegará el descanso. Messi viajará a Rosario para estar con su familia y sus afectos en unas Fiestas que tendrán un peso especial: serán las primeras sin su padre, Jorge Messi. El parate llega después de una temporada agotadora, en la que lo deportivo y lo emocional fueron de la mano.

Columbus Crew, el golpe que terminó con la defensa del título

Messi fue titular, pero no alcanzó. Inter Miami cayó ante Columbus Crew en la ronda inicial de la postemporada y quedó afuera de la lucha por el campeonato de la Major League Soccer, la misma corona que había levantado en 2025.

Un año de más a menos para el equipo rosa

La eliminación resume una temporada irregular para la franquicia de Florida:

Campeones Cup: el único festejo del año, tras vencer a Cruz Azul.

Leagues Cup: eliminación temprana en la fase de grupos.

Concacaf Champions Cup: despedida en octavos de final ante Nashville.

Playoffs de la MLS: derrota en la primera ronda ante Columbus Crew.

Si el equipo no estuvo a la altura, el capitán sí. Messi terminó la campaña con 30 goles en 38 partidos y volvió a quedarse con la Bota de Oro, una muestra más de que sigue siendo determinante en el fútbol estadounidense.

El Mundial, su mejor versión del año

El pico de su 2026 llegó con la Selección Argentina. En medio de un momento personal y familiar muy duro, Messi se cargó al equipo en la Copa del Mundo: aportó ocho goles y cuatro asistencias y condujo a la Albiceleste hasta otra final. El título quedó en manos de España, pero su rendimiento dejó en claro que todavía compite entre los mejores del planeta.

Ese torneo fue también su despedida definitiva del seleccionado. Cerró así una historia de lucha y de críticas soportadas durante años, que estuvo cerca de terminar en 2016, después de tres finales perdidas, y que encontró su revancha con la consagración en Qatar.

El 2026 de Messi en números (club y Selección)

Partidos jugados: 50 (4.238 minutos).

Goles: 41.

Asistencias: 21.

Con esas cifras, Lionel Messi pone fin a una de las temporadas más intensas de su carrera. Antes de volver a la rutina con Inter Miami, todavía le queda una noche más en La Bombonera.