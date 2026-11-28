Abel Ferreira se convirtió en uno de los entrenadores más destacados del fútbol sudamericano gracias a su exitoso ciclo al frente de Palmeiras. El director técnico portugués construyó una trayectoria marcada por los títulos internacionales, el protagonismo en Brasil y una identidad futbolística que le permitió consolidarse entre los técnicos más importantes de los últimos años. Su carrera comenzó en Europa, pero fue en el continente sudamericano donde alcanzó el reconocimiento mundial.

La carrera de Abel Ferreira

Nacido el 22 de diciembre de 1978 en Penafiel, Portugal, Ferreira tuvo una primera etapa como futbolista profesional. Se desempeñó como defensor y jugó en clubes como Vitória de Guimarães, Sporting de Lisboa, Braga y Sporting Clube de Portugal. Después de retirarse en 2011, inició su formación como entrenador y comenzó a trabajar en las divisiones inferiores del Sporting.

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Su primera experiencia importante como director técnico llegó en el Sporting Braga B, donde asumió en 2013. Posteriormente, dirigió al equipo principal del Braga y consiguió llamar la atención por su propuesta futbolística y sus resultados.

El entrenador tiene un proceso exitoso.

En 2019 pasó al PAOK de Grecia, donde tuvo una temporada con buenos números y experiencia en competiciones europeas. Sin embargo, su carrera dio un salto definitivo en octubre de 2020, cuando fue contratado por Palmeiras para reemplazar a Vanderlei Luxemburgo.

Desde su llegada al conjunto paulista, Ferreira consiguió construir un equipo competitivo, protagonista en el ámbito local e internacional. Su capacidad para gestionar planteles, potenciar futbolistas jóvenes y afrontar partidos decisivos lo convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del club.

Todos los títulos que ganó Abel Ferreira como entrenador

El gran salto de su carrera llegó en Palmeiras. En poco más de cinco años, el portugués consiguió 11 títulos oficiales y se transformó en el entrenador más ganador de la historia de la institución paulista, superando a Oswaldo Brandão, con quien compartía el récord de diez conquistas.

Su primera consagración fue la Copa Libertadores 2020, obtenida en enero de 2021 frente a Santos. Ese mismo año volvió a conquistar el máximo torneo continental, esta vez ante Flamengo, y también ganó la Copa de Brasil. Posteriormente, amplió su palmarés con campeonatos nacionales, internacionales y estaduales.

El listado completo de títulos de Abel Ferreira en Palmeiras:

Copa Libertadores: 2020 y 2021.

Copa de Brasil: 2020.

Recopa Sudamericana: 2022.

Campeonato Brasileño: 2022 y 2023.

Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 y 2026.

Supercopa de Brasil: 2023.

A estos logros se suma el campeonato nacional sub-19 que consiguió durante su primera experiencia como entrenador, al frente de las divisiones juveniles del Sporting de Lisboa. Uno de los aspectos más destacados de su ciclo en Palmeiras es que consiguió conquistar prácticamente todas las competiciones importantes del fútbol brasileño. Además, se convirtió en el primer entrenador de la institución en ganar al menos un campeonato estadual, uno nacional y uno internacional.

Con 11 trofeos, también se consolidó como el técnico extranjero más ganador del fútbol brasileño y como uno de los principales referentes de la historia reciente del Palmeiras. Su continuidad en el club paulista representa otro logro importante: en diciembre de 2025 renovó su contrato hasta diciembre de 2027, una muestra de la confianza de la dirigencia en su proyecto deportivo.