Estudiantes de La Plata y Palmeiras se preparan para protagonizar la gran final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha buscará conquistar su quinta corona continental, mientras que el conjunto brasileño intentará sumar su cuarto título. Será una definición entre dos equipos con historia en el certamen y que tuvieron que superar series muy exigentes para llegar al último partido. La final se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), y contará con varias opciones para seguirla en vivo.

Por dónde ver Estudiantes vs Palmeiras en vivo online

En Argentina, el encuentro se podrá ver por televisión abierta a través de Telefe y por la señal de cable Fox Sports .

. Además, estará disponible online mediante Disney+ (Plan Premium), que requiere una suscripción activa, y por Pluto TV, de manera gratuita en streaming, según las opciones de transmisión informadas para el encuentro.

El camino de Estudiantes hasta la final

El recorrido del Pincha estuvo marcado por el sufrimiento y las clasificaciones agónicas. En la fase de grupos integró la Zona A junto a Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. Terminó segundo y consiguió el boleto a los octavos de final en la última jornada, gracias a un gol de Mikel Amondarain a los 91 minutos frente al conjunto colombiano.

Guido Carrillo, clave en Estudiantes.

En octavos eliminó a Universidad Católica. Después del empate 1-1 en La Plata, consiguió una contundente victoria por 3-0 en Chile. En cuartos de final superó a Corinthians: igualó 1-1 como local y ganó 1-0 en Brasil, luego de que Memphis Depay desperdiciara un penal en el descuento.

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En semifinales llegó la gran hazaña. Después de dos empates sin goles ante Flamengo, Estudiantes consiguió la clasificación en el Maracaná mediante una definición por penales. Fernando Muslera fue la gran figura al detener tres remates y asegurar el pasaje a la final.

Así llegó Palmeiras a la definición

El conjunto paulista terminó segundo en el Grupo F, detrás de Cerro Porteño. En octavos de final eliminó precisamente al equipo paraguayo por un global de 2-1. Luego superó a Liga de Quito en cuartos de final, mediante los penales, después de una serie que terminó igualada 3-3. En semifinales se enfrentó a Fluminense: ganó 2-1 como visitante, perdió 1-0 la revancha y consiguió el pase a la final al imponerse 5-3 en la tanda de penales. Ahora, Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán por la gloria eterna, con el objetivo de cerrar una campaña internacional con una nueva estrella continental.