La historia del Real Madrid con Nicolás Paz es bastante particular, porque disponía de la opción de compra en el mercado de pases anterior, pero no la ejecutó. El paso del tiempo expone que el volante argentino continúa en la mira del conjunto español, pero en esta oportunidad deberán pagarlo por encima de los 50 millones de euros. Una cifra que sorprende y que podría darle al Como de Italia un enorme ingreso económico.

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Tal como se mencionó, el Como de Italia había adquirido los servicios del jugador argentino por una suma de 6 millones de euros. Sin embargo, el contrato exponía una posibilidad de recompra que era exclusiva para el conjunto español. Esta fijaba un precio de 9 millones, pero no fue ejecutada.

Sin embargo, existe una segunda cláusula que entrará en vigencia entre el 1 y el 15 de julio de 2027. El Real Madrid dispone de ese tiempo para quedarse con Nicolás Paz, pero siempre y cuando acepte pagar una cifra de 80 millones de euros por la totalidad de la ficha. Una cifra monstruosa para el mercado de pases, pero que el conjunto español se encuentra en condiciones de afrontar, y mucho más cuando se trata de un jugador de gran calidad.

Por otro lado, se desprende que el acuerdo no es completo hasta que el joven volante dé el permiso necesario que permita sacarlo del Como de Italia en el mercado de pases del verano europeo. Esto quiere decir que, si considera que no va a tener los minutos necesarios en la temporada, el jugador se puede negar, por más que se encuentren los 80 millones sobre la mesa.

Una vez que se cumpla el período mencionado, el Real Madrid podrá sumar competidores en la búsqueda de la ficha de Nicolás Paz. De acuerdo con la información que brinda el diario The Sun de Inglaterra, los interesados por el joven son el Arsenal, Chelsea, PSG y Manchester United. Todos dispondrían de la capacidad económica necesaria para quedarse con el pase del argentino, que tiene la chance de elegir cuál puede ser su próximo club para elevar el nivel de competencia y que le permita asegurarse un lugar dentro de la Selección Argentina.

¿Quién será el heredero de la camiseta 10?

Una de las grandes incógnitas que tiene la Selección Argentina es quién será el encargado de llevar la camiseta número 10 en los partidos oficiales. De momento, los encuentros amistosos de la fecha FIFA expusieron que no hubo una decisión por parte de Lionel Scaloni de entregar el número y se mantendrá de ese modo hasta que la CONMEBOL o la FIFA exijan que haya una numeración completa.

Los rumores son varios, pero hay uno que apunta a que la camiseta número 10 podría llegar a quedar en manos de Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Thiago Almada, que acaba de recibir el enorme apoyo del entrenador argentino después de la última convocatoria.