SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que El Destape revelara otros dos audios que comprometen al juez Claudio Bonadio en el escándalo de las coimas, el programa entero que se transmitió en vivo por la plataforma YouTube el domingo por la noche no está disponible para los usuarios.

"Nos acaban de bajar el programa, pese a que no tuvo ningún reclamo de ninguna empresa. Estamos reclamando que repongan el video", explicó Roberto Navarro en el pase radial con Juan Amorín en El Destape Radio.

Embed

"Le quitan masividad para que las denuncias no le lleguen a la gente", destacó.

"Se nos hace a nosotros, que fuimos echados previamente de la televisión, y en un contexto donde se está intentando cerrar C5N, la AM 530 ya no está por internet. Los periodistas, los intelectuales que defienden a este gobierno, no solo defienden a quienes no solo están llevando a la miseria a la sociedad sino viola todas las normas institucionales. Se está atentando contra la libertad de expresión", agregó el director de El Destape Web.