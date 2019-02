SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado de la familia de Carla Soggiu, Juan Manuel Dragani, apuntó contra la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de que el botón antipánico que tenía Carla no haya funcionado y no la haya geolocalizado cuando se activó en tres oportunidades. Además, advirtió que todavía faltaba reconstruir cómo llegó a la rivera del Riachuelo y dónde está su cartera y su celular, que aún no fueron encontrados.

En diálogo con Navarro 2019, el letrado advirtió que “si el botón hubiera funcionado correctamente, Carla estaría viva” y explicó que “la causa tiene tres aristas: la primera es el brutal ataque del marido Nicolás Fuentes, el 26 de diciembre cuando fue maniatada, golpeada y violada, este hombre fue detenido el 27 de diciembre, ese día Carla empezó referir cefalea producto de los golpes recibidos ya que tenía una válvula de una hidrocefalia. Ella desaparece el 15 de enero, ese día, activa el botón antipánico allá por las 20.07 y efectúa tres llamados que entre el primero y el ultimo transcurrió una hora y media”.

Embed

“La policía la va a buscar a un lugar erróneo, a la casa de los padres donde no era el lugar donde se había activado. Hubo una charla con la persona que atiende el llamado y quien le pide que se incorpore, que se acerque a un lugar cuando es la Policía la que se tiene que acercar a la víctima, hubo un segundo y un tercer llamado”, agregó.

Y completó: “La empresa que se encargaba del mantenimiento era Coradir y su contrato finalizó el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero, se firmó un nuevo contrato con Soflex. Carla tuvo la mala suerte de desaparecer entre que queda desafectada una empresa y empieza la concesión de otra. El botón no funcionó y ella hizo todo lo que tenía que hacer de manual. Esa es la única realidad”.

Afirmó que se presentaron como parte querellante de la causa y el fiscal a cargo, Troncoso “pidió los contratos” de ambas empresas.

Asimismo, aseveró que “si la geolocalización hubiera funcionado correctamente, la hubieran ubicado a los tres minutos que llamó” y marcó que “hubo una falla de transición de una empresa a otra”.