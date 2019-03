El periodista ultramacrista Luis Majul salió a atacar a un periodista de C5N por querer entrevistar a Carlos Stornelli, investigado en una causa donde quedó involucrado por presunta extorsión y espionaje ilegal, y salieron a cruzarlo colegas del canal.

“Hoy vi cómo mandaban a uno a escrachar periodísticamente a Stornelli. Lo vi. Ese chico creo que trabajaba en otro canal", arrancó Majul. "Pobre, ¿no? No me meto con los laburantes pero pobres, tienen que hacer un laburo, lo mandan y lo hacen, pero eso periodismo no es”, agregó.

Embed Chico? @majulluis, más de 30 años en varios canales y radios. Hasta nos cruzamos al aire alguna vez. Quería entrevistarlo, pero solo habla con obsecuentes y condescendientes. Nunca recibí un sobre de nadie. Vos? Ni web tengo. Y me hablas de hacer periodismo? pic.twitter.com/Rp6GaOouIw — Pablo Messina (@pablo_messina) 28 de marzo de 2019

Se refería a Pablo Messina, un periodista histórico que pasó por varios canales de noticias, entre ellos CN23 y C5N. El cronista intentó entrevistar al fiscal federal involucrado en un caso de extorsión y espionaje ilegal.

Messina salió a cruzarlo a Majul: "Chico? @majulluis, más de 30 años en varios canales y radios. Hasta nos cruzamos al aire alguna vez. Quería entrevistarlo, pero solo habla con obsecuentes y condescendientes. Nunca recibí un sobre de nadie. Vos? Ni web tengo. Y me hablas de hacer periodismo?".

Embed

Otro colega salió a defender a Messina. Es Antonio Fernández Llorente, conductor de C5N, quien tuiteó: "El eterno alcahuete de Majul criticó a Pablo Mesina, periodista de C5N, por hacer con dignidad y profesionalismo su trabajo y preguntar cómo corresponde expone el desconcierto del oficialismo porque se cae la causa más emblemática, eje de la campaña de Macri".