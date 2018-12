SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

“Señores Jueces, nunca entorpecí ni en esta causa ni en ninguna otra, siempre estuve a derecho, voy a declarar siempre personalmente, estuve 140 días preso, salí y ni siquiera me moví de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace suponer que me pueda fugar?”. Esta frase es parte del escrito que presentó hoy Roberto Baratta, donde apeló la decisión de la Cámara de Casación de negarle su excarcelación.

“El rechazo a mi pedido de justicia igual para todos, que la ley sea aplicada con la misma vara e igual para todos fue contestado con motivos arbitrarios, parciales y dándole la razón a la evidente persecución política del juez, donde el mismo Código Penal es aplicado de forma diferente de acuerdo a si el ex funcionario es extorsionado para que se arrepienta de haber formado parte de un proyecto político”, afirma el escrito al que accedió El Destape.

Baratta volvió a contar que le ofrecieron la libertad a cambio de acusar a Julio de Vido y Cristina Fernández de Kirchner, tanto en su anterior detención basada en una pericia que se demostró trucha como en la actual, basada en unas fotocopias de unos cuadernos que nunca aparecieron. E hizo un relato pormenorizado de las idas y vueltas en las causas judiciales que lo involucran, resaltando que se rigen más por un calendario electoral y mediático que por reglas del derecho.

En su escrito, Baratta señaló la promiscuidad que alcanzó la relación entre el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Diego Cabot en base a los relatos de ellos mismos sobre el origen de esta causa, sus reuniones y como planificaron en conjunto la maniobra.

También volvió a resaltar las diferencias en el trato a ex funcionarios y empresarios. “Lo que más me preocupa, y demuestra que la ley no es igual para todos es por ejemplo el caso de Paolo Rocca al cual el juez no solo le permitió declarar el día y horario que quiso sino que le permitió salir del país. Y si ahora que el Fiscal le pidió la prisión preventiva y si la Cámara de Apelaciones usa los mismos argumentos que utilizó contra mi, pide la inmediata detención y Rocca no vuelve, ¿quién se hace cargo? Ojo, lo mismo de Rocca puede suceder con Romero, Pescarmona, Betnaza, Roggio, Dragonetti, etc.”, sostiene. “Y lo peor que tanto el Juez como el Fiscal saben que todavía no llamaron a indagatoria ni detuvieron a todos los mencionados en los cuadernos y/o en las declaraciones de los otros imputados y/o empresarios que están en esta causa y en la de los aportes truchos de Cambiemos”, agregó.

Baratta volvió a plantear que Rocca entorpeció la investigación, que Centeno mintió sobre la existencia de los cuadernos, que el primo de Macri Angelo Calcaterra mintió y que sus abogados se reunieron con el juez Bonadio y el fiscal Stornelli para negociar, entre otros ejemplos de testimonios de empresarios que, para el ex funcionarios, fueron mentiras. Para Baratta, son “colaboradores mentirosos” además Gabriel Romero, Rodolfo Poblete, Aldo Roggio, Marcelo Mindlin, entre otros.