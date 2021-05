La confesión de Carlitos Nair tras la muerte de su padre: "Ni a mí ni a mi hermana nos quedaron cuentas pendientes"

"Ni a mí ni a mi hermana nos quedaron cuentas pendientes", aseguró Carlitos Nair

A tres meses de la muerte del expresidente Carlos Menem, por primera vez habló su hijo con Martha Meza, Carlitos Nair quien recordó con cariño a su padre. En una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, el exparticipante de Gran Hermano Famosos definió: "Uno dice que ya era grande, pero cuando te pasa, viste, no hay palabras".

El 14 de febrero pasado falleció a sus 90 años el expresidente Carlos Saúl Menem tras sufrir complicaciones con la neumonía bilateral que le diagnosticaron en junio del 2020. Quien fuera dos veces presidente del país, entre 1989 y 1999, despertó a lo largo de su carrera política tanto amores como rencores, por lo que el exparticipante de Gran Hermano Famosos fue muy enfático con la contención que recibió tras conocer la noticia del fallecimiento del riojano.

“Tuve muchas palabras de apoyo y mucha gente que lo quería realmente a mi papá. Incluso gente que no compartía la política con él", compartió. Al tiempo que señaló: "Noté un buen apoyo de la gente. Eso es lo bueno, cuando uno se va y deja algo bueno". En ese sentido, se refirió a lo que le quedó a los hijos del exmandatario tras su partida. "Ni a mí ni a mi hermana nos quedaron cuentas pendientes", aseguró.

"Estuvimos cuidándolo, cumpliendo como hijos. Sinceramente, mi hermana y yo le dijimos todo a su tiempo. Lo pensé eso pero la verdad que no me quedó ninguna cuenta pendiente. Si uno hace un balance, es bueno“, agregó. En este sentido, se refirió a la última internación del exmandatario y confesó: “Le dije que lo amaba en la última charla y que era un gran padre. Él me contesto, estaba consciente obviamente. Le decía yo que estábamos los hijos cuidándolo y me decía que sí. Se fue feliz“.

Los recuerdos de Carlos Nair sobre Menem

En otro orden, el mediático de 39 años trajo al presente distintos recuerdos de la infancia tanto con su padre como con Zulemita, la hija del expresidente y Zulema Yoma. “Cuando era más chico yo, me acuerdo cuando íbamos a pescar. Cuando estábamos con mi hermana, los mejores momentos", rememoró.

A continuación, retomó la importancia de no tener cuentas pendientes con su padre y expresó: "Le dijimos todo antes que lo que pasó. Solamente quedan buenos momentos, más allá de las cosas feas que pasaron. La verdad se extraña, es algo que va a faltar siempre". "Es cuestión de acomodarse un poco y acostumbrarse. Llega un domingo o un fin de semana y obviamente falta. En todo momento, falta. Yo tengo fe y él está tranquilo descansando en paz, algún día, cuando yo ya no esté más, nos reencontraremos“, completó.