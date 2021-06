Enajenada, Yanina Latorre amenazó con no cumplir la cuarentena: "Me atrinchero"

Desde Miami, la mediática se olvidó de la pandemia y amenazó con volver al país sin hacer la cuarentena obligatoria.

Yanina Latorre, al igual que muchos argentinos, aprovechó sus privilegios para irse con sus hijos a la ciudad de Miami para vacunarse contra el coronavirus. Pero completamente ajena a la realidad, amenazó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con no cumplir la cuarentena obligatoria para los que vuelven del exterior.

Fiel a su desubicación y a su distancia con la realidad, la panelista de Los Ángeles de la Mañana aprovechó la sección de historias en su cuenta de Instagram para compartir un extenso video con sus ocurrencias en torno a la gestión de la pandemia de coronavirus en Argentina como si la afectaran únicamente a ella. “Todo el mundo está mejorando, está abriendo. Acá hay una vida normal”, manifestó.

“Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional", lanzó, pasando por alto que las medidas son para todas las personas que regresan del exterior. A su vez, dio por sentado que "es lo que opinan todos los argentinos".

En los últimos días, tal como afirmó la asesora presidencial Cecilia Nicolini, el Gobierno Nacional está analizando aplicar la obligatoridad de alojarse en hoteles durante siete días para los pasajeros que regresen de un viaje fuera del país ante la propagación en el mundo de la nueva variante Delta de coronavirus.

Pero lejos de comprender la situación que tiene en vilo al mundo entero hace más de un año, Yanina cuestionó: “¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir?". Yo me voy a ir a mi casa como dé lugar, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo. Yo a un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, amenazó.

“Albertico, no te voté y no te votaría, hacé algo, macho. Pero lo que estás haciendo es al revés”, continuó a medida que subía el tono. Como la performance no le fue suficiente, tras unas horas retomó su exposición mientras se preparaba para ir a la playa del destino que elige la farándula. “Yo me vuelvo a mi casa”, insistió.

De todos modos, aprovechó su alcance para consultarle a quienes la siguen cómo sería el retorno a Buenos Aires para quienes estén disfrutando del sol y del verano de la ciudad balnearia de Florida. “¿Alguien sabe como esta el temita de los vuelos? ¿Cómo van a hacer? ¿Uno o dos aviones por día? No volvemos más me parece…”, completó.