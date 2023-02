WhatsApp Rosa: alerta por el peligroso virus que infecta celulares

Esta versión de la aplicación de mensajería perjudicó a muchos usuarios que decidieron descargarla.

En medio de las constantes actualizaciones de WhatsApp para brindarles una mejor experiencia a los usuarios, hay muchos internautas que todavía no se sienten conformes al 100% con el servicio, motivo por el que buscan opciones alternativas como el WhatsApp Rosa, que no son las más recomendables. Qué es esta versión, cómo funciona y qué problemas puede traer.

Al igual que WhatsApp plus, la versión color rosa es una versión no oficial de la aplicación de mensajería, es decir que no pertenece a Meta. Sin embargo, así como mucho usuarios de la función plus aseguran que funciona sin problemas, la versión en color rosado se volvió popular por la cantidad de problemas que causó a sus usuarios a la hora de descargarla.

Esta versión de WhatsApp se descarga desde una web alternativa pero, pese a su atractivo para miles de usuarios debido a su color y a la promesa de brindar "herramientas premium", es la puerta de entrada a peligrosos virus en los celulares.

Cuáles son los peligros del WhatsApp Rosa

Entre los principales reportes de internautas, se conoció que esta aplicación engañosa hace que un virus que revisa información guardada en el aparato ingrese a los smartphones para robar contraseñas y claves de cuentas de banco o tarjetas de crédito, entre otras cosas de esta importancia.

Incluso, hay quienes aseguran que la aplicación habilita el uso del micrófono y la cámara en todo momento, motivo por el que los usuarios pueden ser víctimas de alguna extorsión a partir de los videos que se obtengan.

El impactante cambio que implementará WhatsApp y que afectará a una gran cantidad de usuarios

WhatsApp sumará una nueva función a la popular aplicación de mensajería instantánea que permitirá facilitar la comunicación entre usuarios. La actualización ofrecerá la posibilidad de saltar determinadas limitaciones para difundir información de forma masiva.

WhatsApp sigue incorporando nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los más de dos mil millones de usuarios activos que tiene alrededor del planeta. Según reveló el sitio especializado WaBetaInfo, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo sumará una función que se llama previsionalmente Newsletters.

La misma le permitirá a los usuarios enviar mensajes y boletines a un número ilimitado de contactos. A diferencia de lo que sucede de los chats regulares, no se podrá responder a los mensajes que se envíen a través de esta herramienta, ya que se tratará de una comunicación unidireccional.

Esta decisión de la compañía que dirige Mark Zuckerberg tiene una particularidad que extrañó a muchos en redes sociales y es que los mensajes no tendrán cifrado de extremo a extremo. De todos modos, esto no debería suponer ningún riesgo de seguridad para los usuarios. La nueva opción de Newsletters aparecerá en una sección especial dentro de la pestaña Estados de la aplicación. Ahí mismo aparecerán los boletines de forma cronológica, sin ningún tipo de algoritmo y publicidad. El objetivo principal de WhatsApp con esta actualización es que los usuarios puedan enviar mensajes y noticias a una gran cantidad de personas al mismo tiempo.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que con las conversaciones de grupos, solo se le pueden enviar mensajes de forma simultánea a 1024 personas, mientras que en Comunidades esa cifra se eleva a 5000 usuarios. A través de Newsletters, el usuario podrá saltar esas limitaciones para realizar envíos masivos.