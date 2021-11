WhatsApp: la lista de celulares en los que dejará de funcionar desde el 1 de noviembre

WhatsApp les dio una mala noticia a sus varios millones de usuarios en todo el mundo hace algunos días, cuando comunicó oficialmente que a partir del lunes 1° de noviembre de 2021 iba a dejar de funcionar en muchos celulares, por lo que vale la pena entonces conocer cuáles son esos teléfonos móviles, qué sistema tienen y por qué se da esta situación incómoda.

Al incorporar nuevos requisitos para la actualización en todo sentido, muchos dispositivos tecnológicos no tendrán espacio suficiente para poder albergar la popular app. De acuerdo con la información que expusieron en su plataforma de anuncios, WhatsApp dejará de ser compatible con aquellos elementos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores.

Entonces, se sabe que los aparatos con Android deberán tener un sistema operativo 4.1 o una nueva versión. Desde inicios de este año, la empresa estableció que los celulares de Apple necesitan tener el iOS 10 o una plataforma superior para que puedan usar la aplicación de mensajería. Por lo tanto, suele ser necesario revisar la tienda de aplicaciones para saber si necesita el "refresh" necesario.

Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp desde el 1 de noviembre de 2021

Huawei

Ascend G740.

Ascend Mate.

Ascend D2.

Samsung

Galaxy Trend Lite.

Galaxy Trend II.

Galaxy S3 mini.

Galaxy Ace 2.

Galaxy Xcover 2.

Galaxy Core.

ZTE

Grand S Flex.

V956.

Grand X Quad v987.

Grand Memo.

LG

Lucid 2.

Optimus F7.

Optimus L3 II Dual.

Optimus F5.

Optimus L5 II.

Optimus L5 II Dual.

Optimus L3 II.

Optimus L7 II Dual.

Optimus L7 II.

Optimus F6.

Enact.

Optimus L4 II Dual

Optimus F3.

Optimus L4 II.

Optimus L2 II.

Optimus F3Q.

Otros celulares

Lenovo A820.

UMi X2.

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Faea F1.

THL W8.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Caterpillar Cat B15.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares

Con más de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del planeta. Según explica el sitio especializado WA Beta Info, la app dejará de estar disponible en los teléfonos ya anteriormente mencionados porque considera que sus software son obsoletos. En sus actualizaciones, WhatsApp renueva su sistema soporte y seguridad, entre los que se incluye la garantía de encriptación de mensajes de usuario a usuario.

Una vez que esos aparatos queden sin soporte de seguridad, la compañía ya no podrá continuar ofreciéndoles el servicio. "No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo", agregaron desde el sitio oficial de WhatsApp sobre aquellos usuarios que cuentan con celulares con sistemas operativos modificados.